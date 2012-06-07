اعلام نتایج مسابقه طراحی یادمان نیمه شعبان

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر عامل سازمان زیباسازی شهرداری قم گفت: با توجه به دستور و تاکید شهردار قم مبنی بر برگزاری مسابقه طراحی یادمان نیمه شعبان، پس از اعلام فراخوان مسابقه مذکور برگزار شد.



سید محمد موسوی منش افزود: پس از برگزاری نشست داوری و اعلام رأی نهایی، نتایج مسابقه طراحی یادمان نیمه شعبان توسط هیئت داوران مسابقه در قالب بیانیه ای اعلام شد.



در این نشست تمام آثار واحد و مجموعه براساس معیارهایی چون مبانی نظری طرح، جنبه های نوآورانه، هماهنگی اثر با موضوع و جایگاه شهری آن، قابلیت اجرایی بودن و غیره مورد بازدید و بررسی انفرادی اعضای هیأت داوران قرار گرفت و در مجموع از میان 25 اثر رسیده از 20 شرکت کننده در فراخوان، سه طرح بعنوان بهترین آثار فراخوان، برگزیده شد.



برگزاری بزرگترین مناقصه عمومی تاریخ شهرداری قم



مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری قم ازبرگزاری بزرگترین مناقصه عمومی تاریخ شهرداری کلان شهر قم در خصوص واگذاری امور خدمات شهری خبر داد و گفت: بزرگترین مناقصه عمومی تاریخ شهرداری قم در زمینه واگذاری امور مربوط به خدمات شهری با پوشش ۸۸ درصدی شهر، توسط سازمان مدیریت پسماند انجام شد.



عبدالله میرابراهیمی گفت: استفاده از بخش خصوصی و برون سپاری فعالیت های خدمات شهری برای اولین بار در سال 85 و با پوشش 25 درصدی شهر و تحت مدیریت معاونت خدمات شهری انجام شد و پس از مدت 6 سال با رفع نواقص و شناسایی پیمانکاران مجرب در این زمینه، امسال این کار در حجمی وسیعتر انجام گرفت و درصدد هستیم تا تمام محدوده شهر را به بخش خصوصی واگذار کنیم.



وی افزود: با تبدیل سازمان بازیافت و تبدیل مواد به سازمان مدیریت پسماند، بحث واگذاری مدیریت پسماند، تنظیف و رفت و روب با پوشش حداکثری شهر در دستور کار قرار گرفت و بعد از ساعت ها نفر کارشناسی در این زمینه و با مشاوره، همکاری و تائید از اعضای محترم شورای اسلامی شهر، بزرگترین پیمان در سال جاری رقم خورد.



وی اعلام کرد: در ادامه همین سیاست آگهی مناقصه چهار ناحیه دیگر شهر در حال پیگیری و انجام است.



نورپردازی 13 پل در آستانه سیزدهم رجب ثبت رکوردی جدید در زیباسازی



مدیر عامل سازمان زیباسازی شهرداری قم اظهار داشت: عملیات اجرای نورپردازی و زیباسازی پل های شهید ابراهیمی، رجایی، علیخانی، معصومیه، بازار، آهنچی، حجتیه، مصطفی خمینی، مصلی و روگذرهای کاشانی، شهید امینی بیات و فرهنگیان، همچنین اصلاح و بازسازی نورپردازی پل رضوی در مدت سیزده روز و با استفاده از مدرن ترین تکنولوژی مربوطه به انجام رسید.



سید محمد موسوی در ادامه بیان داشت: در این عملیات بی سابقه، سیزده پل در مدت 13 روز و در آستانه سیزدهم رجب، سالروز میلاد نخستین اختر تابناک آسمان ولایت و امامت، حضرت امام علی (ع)، توسط سازمان زیباسازی شهرداری قم با موفقیت به انجام رسید و بدینوسیله رکوردی دیگر در عرصه زیباسازی شهر قم ثبت شد.



موسوی ادامه داد: اصلاح و بازسازی نور پردازی میدان آزادگان نیز از دیگر فعالیت های این سازمان در حیطه نورپردازی شهری است که در چند روز گذشته با موفقیت به بهره برداری مجدد رسید.



انجام نورپردازی‌ها با هزینه‌ای بالغ بر چهار میلیارد ریال



وی در ادامه تصریح کرد: با بکارگیری بیش از 100 نفر از متخصصان خبره نورپردازی در شهر قم به صورت شبانه روزی

و استفاده از قطعات، سیستم ها و دستگاه های کاملاً ایرانی جهت انجام نورپردازی ها، عملیات های مذکور با هزینه ای بالغ بر چهار میلیارد ریال اعتبار به انجام رسید.



تجلیل مدیرعامل شرکت مخابرات ایران از شهردار قم



طی مراسمی که در سالن اجتماعات شرکت مخابرات استان قم با حضور استاندار و برخی از مسوولان استانی برگزار شد پوررنجبر مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با اهداء لوح تقدیر شهردار قم به واسطه تعاملات سازنده و بسیار خوبی که با شرکت مخابرات استان قم در جهت توسعه ارتباطات و رفاه شهری داشته است تجلیل کرد.

