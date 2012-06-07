مجلس قانون انتخابات را اصلاح کند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمد یزدی در دیدار با محمدرضا باهنر دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین که قبل از ظهر پنج شنبه در محل جامعه مدرسین حوزه علمیه قم برگزار شد با اشاره به اینکه در دوره هشتم مجلس دوبار برای تغییر قانون انتخابات به رئیس مجلس نامه نوشتم ابراز کرد: مجلس باید قانون انتخابات را اصلاح کند.



وی ادامه داد: این قانون از ابتدای ثبت نام و تا هنگام خواندن آرا دارای اشکالات و مباحثی است که باید آن را برطرف کرد.



انحراف در گروه ها و تشکل ها

وی در ادامه با اشاره به اجتماعاتی که در قالب، تشکل، حزب، جامعه و یا اشکال مختلف تشکیل می شوند گفت: این گروه ها در فراز و نشیب های سیاسی و در موضع گیری های که دارند موقعیت خود را نشان داده و جایگاه خود را به دست می آورند و بر اساس همین موضع گیریها است که ارزیابی می شوند.



وی ادامه داد: برخی افراد بودند که از اوائل انقلاب جایگاه بسیار خوبی در نظام داشتند ولی در فراز و نشیب های که در کشور رخ داده بر اساس همین موضع گیری ها بود که الان در وضع نامطلوبی قرار گرفته اند.



فعالیت زیاد یکی از سران فتنه در دوران عضویت در مجلس

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به اینکه سران فتنه 88 بهترین نمونه برای این ادعا هستند عنوان کرد: بنده گاهی از آقایی که هم لباس من هست یاد میکنم که ایشان زمانی با بنده در مجلس بود و ما در یک اتاق مشترک کار میکردیم و ایشان حتی مسئولیت بنیاد شهید را برعهده داشت و من می دیدم که ایشان چقدر پرکار بود و خدمات زیادی را انجام میداد.



وی ادامه داد: من یکبار در یک زمانی شخصا از ایشان دعوت کردم که برای التیام یک جریانی در جامعه حضور پیدا کنند که در اواخر جلسه من از وی ناراحت شدم و به ایشان تندی کردم و گفتم شما را آورده ام که موضوع را حل کنید نه اینکه باعث شکاف بیشتری شوید و امروز می بینیم ایشان در چه وضعی است.



وی با طرح این سوال که چگونه می شودکه در یک فرد یا شخصیت حقوقی در فراز و نشیب ها دچار انحراف می شود بیان کرد: در شخصیت حقیقی مسائل روانی و عوامل درونی که از نفس نشات میگیرد مبنای تصمیم گیری است و در شخصیت حقوقی نیز این مدیران و متولیان هستند که میتوانند با تصمیم گیری های درست و به جا و حل مسائل و اختلافات در درون خود شخصیت حقوقی را کاملا حفظ و از انحراف دور کنند.



تشخیص روحانیت اصیل

آیت الله یزدی با اشاره به سخنان باهنر مبنی بر پیروی جامعه اسلامی مهندسین از روحانیت اصیل بیان کرد: در تشخیص روحانیت اصیل باید دقت فراوانی صورت گیرد تکیه به یک فرد و تک گرایی بسیار خطرناک است اگر به جای تکیه به فرد مجموعه گروه در نظر گرفته شود معمولا حق در مجموعه گم نخواهد شد.



وی با تاکید براینکه روحانیت یک شعاع وسیع دارد بیان داشت: تکیه به یک فرد امکان دارد موجبات لغزش را فراهم کند و تاثیر متقابل نیز باعث شود تا هر دو طرف منفعل شوند اما تکیه برگروه انحرافات را به حداقل می رساند و یا اصلا انحرافی را ایجاد نمی کند.



رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با تاکید براینکه تکیه بر روحانیت بسیار سودمند است از جامعه مدرسین به عنوان یکی از مجموعه های تاثیرگذار یاد کرد و گفت: جامعه مدرسین سابقه ای نزدیک به نیم قرن دارد و در موضع گیری های خود سعی دارد همواره بی طرفی را رعایت کرده و مبنای تصمیم گیری ها نیز مصالح نظام و انقلاب و اسلام بوده است و ما شاهد بودیم که در برهه های مختلف نیز افکار عمومی موضع گیری های جامعه را پذیرفته اند.



وی در ادامه به جامعه روحانیت مبارز نیز اشاره و با تاکید بر اینکه با اشاره به عضویت افراد برجسته در این جامعه گفت: فرهنگ سیاسی جامعه روحانیت مبارز قویتر از جامعه مدرسین است و توان علمی جامعه مدرسین نیز قویتر از جامعه روحانیت مباررز است اما هردو در مسائل حیاتی کشور حضور دارند و موضع گیری می کنند.



لزوم ارتباط با مراجع تقلید

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم درادامه با تاکید بر جایگاه مراجع و لزوم ارتباط و بهره مندی از رهنمود های آنان گفت: مقام معظم رهبری علاوه بر مسئولیت رهبری و اداره کشور، یک مرجع تقلید هستند که همین امر موجب شده تا نفوذ کلام ایشان بیشتر شود.



وی در ادامه با مباحثی پیرامون مجلس پرداخت و آن را عالی ترین دانشگاه برای نمایندگان عنوان کرد و ابراز داشت: با توجه به اینکه مسائل مهم کشور در مجلس مطرح می شود و در کمیسیون ها مطرح می شود می تواند برای نمایندگان به مانند یک دانشگاه باشد.



