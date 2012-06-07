830 تن دانه روغنی کلزا در نکا برداشت شد

حسن سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از هزار و 50 هکتار سطوح کلزا کاری این شهرستان بیش از 830 تن دانه روغنی کلزا برداشت شده است.وی افزود: دانه کلزا به صورت توافقی به مبلغ 11 هزار ریال توسط شرکت دانه های روغنی و تعاونی ها از کشاورزان خریداری می شود.سلیمی، مبارزه با علفهای هرز در سطح 670 هکتار، مبارزه با آفات و بیماریها در سطح 600 هکتار، بیمه در سطح 450 هکتار و تحت پوشش قرار گرفتن بیش از 600 هکتار اراضی کلزا این شهرستان توسط سه نفر کارشناس ناظر را از جمله تمهیدات انجام گرفته در راستای توسعه کشت دانه های روغنی در این شهرستان برشمرد.شرق مازندران از مناطق مستعد کشت کلزا است.

