وزرای نیرو و راه و شهرسازی از نماینده ورزقان در مجلس شورای اسلامی تذکر گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، اللهویردی دهقانی، نماینده مردم ورزقان و خاروانا در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگاران گفت: تذکر وزیر نیرو مربوط به تعطیل گذاشتن پروژه سد سیه کولان آغبلاغ است که به دلایل واهی درصدد تعطیل کردن آن هستند.

وی افزود: برای مطالعه و اجرای این پروژه میلیون ها تومان از سرمایه ملی صرف شده و اکنون وزارت نیرو با نیمه کاره گذاشتن آن تمام طرح های مرتبط با آن را را ناکام می کند.

دهقانی همچنین گفت: سد مسقران نیز از جمله سدهای پیش بینی شده برای شهرستان بود و الان بعد از هفت هشت سال قصد حذف آن را دارند در حالیکه ظرفیت های کشاورزی و اشتغال زایی قابل توجهی برای آن موجود است.

نماینده مردم ورزقان و خاروانا در مجلس شورای اسلامی همچنین اظهار داشت: کار احداث سد حاجیلار در این شهرستان نیز ضعیف پیش می رود که برای اهالی قابل قبول نیست.

دهقانی تصریح کرد: هم اکنون پیگیر تعریف پایاب های این سدها هستیم تا به روش مکانیزه بهره برداری از آنها در آینده نزدیک صورت گیرد.

وی در ادامه با اشاره به حوادث تلخ رانندگی در محور ورزقان - خواجه نیز گفت: تذکری نیز در این باره به وزیر راه و شهرسازی داده شد تا با توجه به کشته شدن 14 نفر در این محور پر تردد از ابتدای سال تا کنون اقدامی جدی در بهبود وضع جاده صورت دهد.

دهقانی ادامه داد: جاده ورزقان - خواجه یک جاده محسوب نمی شود و حتی در تعریف جاده فرعی هم قرار ندارد اما اداره کل راه و شهرسازی با برداشتن شانه راه برای تعریض آن تنها اقدام به تعمیرات جزئی راه کرده و هر از چند گاهی شاهد تصادفات خونین و مرگ اور در این محور هستیم.

نماینده ورزقان و خاروانا افزود: احداث بزرگراه خواجه - ورزقان - خاروانا - نوردوز نیز متاسفانه علی رغم تصویب طرح اجرایی آن بدلیل عدم تخصیص بودجه مناسب تاکنون اجرایی نشده است.