افزایش مرگهای ناشی از تب کنگو/ پنهان کاری وزارت بهداشت

به گزارش خبرنگار مهر، بیماری تب کریمه کنگو که از طریق ذبح غیر بهداشتی دام حیوان آلوده به انسان منتقل می شود، بیشتر در استانهای شرقی کشور مشاهده شده است. به طوریکه 2 مورد مرگ ناشی از این بیماری مربوط به مشهد بوده است.

تب کریمه کنگو یک عفونت ویروسی است که به شدت واگیردار است. این بیماری از طریق تماس با حیوان آلوده و در هنگام ذبح حیوان و تماس با امعاء و احشاء حیوان آلوده در صورت عدم رعایت نکات بهداشتی به انسان منتقل می‌شود.

بروز علائم شبیه سرماخوردگی و استخوان درد در مراحل اولیه و تب همراه با خونریزی در مراحل بعدی از نشانه های این بیماری است و کادر درمانی و افرادی که با این دسته از بیماران مواجه می شوند باید سریعا مراتب را به مراکز بهداشتی درمانی اطلاع دهند.

بر اساس آخرین اظهار نظر مسئولان ارشد وزارت بهداشت، تاکنون 2 بیمار مبتلا به تب کریمه کنگو در کشور فوت کرده اند در حالی که روز گذشته دکتر صادق چینی‌کار رئیس آزمایشگاه مرجع انستیتو پاستور ایران عنوان داشته که از ابتدای امسال 29 نفر در کشور به این بیماری مبتلا شده اند و 7 نفر جان باخته ‌اند.

وی، اخبار مربوط به تب کریمه کنگو را در حاشیه برگزاری کنفرانس تب خونریزی دهنده کریمه کنگو در دانشگاه علوم پزشکی مازندران اعلام کرده است.

چینی کار گفته است که ‌در حال حاضر وجود بیماری تب کریمه کنگو در 27 استان از 31 استان کشور ثابت شده است.

این در حالی است که آمار مربوط به این بیماری در سال گذشته نشان می دهد که 87 مورد مبتلا به تب کریمه کنگو داشته ایم و 15 نفر بر اثر ابتلا به این بیماری فوت کرده اند. در سال 89 نیز آنگونه که مسئولان وزارت بهداشت اعلام کرده بودند، 154 مورد ابتلا و 26 مورد مرگ و میر داشته ایم.

تماس مستقیم با دام و ترشحات دامی آلوده، گزش کنه هیالوما، تماس با خون و ترشحات انسان بیمار و مصرف گوشت دام آلوده که خارج از سیستمهای مجاز ذبح می شوند از جمله راههای انتقال این بیماری به شمار می رود.

در حالی که تاکنون آمار مربوط به بیماران مبتلا به تب کریمه کنگو و همچنین مرگ و میرهای ناشی از آن را، مسئولان وزارت بهداشت اعلام می کردند اما دکتر علیرضا مصداقی نیا معاون بهداشت وزارت بهداشت، این مسئولین را متوجه سازمان دامپزشکی کشور دانسته و گفته است که این سازمان مسئول کنترل این بیماری در کشور است.