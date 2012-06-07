آمادگی ایران برای تأمین امنیت انرژی چین در بلند مدت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، محمود احمدی نژاد در جریان سفر به پکن برای شرکت در دوازدهمین اجلاس سران سازمان همکاری های شانگهای در دیدار رئیس پارلمان چین ، ضمن تشکر از مواضع مثبت و سازنده چین در عرصه دفاع از حقوق مسلم ملت ایران در مجامع بین المللی به ویژه موضوع هسته ای کشورمان ،‌ گفت : جمهوری اسلامی ایران نیز متقابلاً در تمام مجامع بین المللی از حقوق حقه و اصلی ملت چین حمایت خواهد کرد و این رویکرد را ادامه خواهد داد.

رئیس جمهور با بیان اینکه ایران و چین در هیچ دوره ای از تاریخ ، سوابق و ایده های استعماری نداشته و همواره همکاری های آنان در راستای تامین صلح، امنیت و عدالت برای همه ملت ها بوده است، اظهار داشت : امروز نیز دو کشور در جبهه واحد دفاع از صلح ، عدالت حضور دارند و این حضور و همکاری بیش از پیش باعث تحکیم روابط میان تهران- پکن خواهد شد.

رئیس جمهور با اشاره به اینکه تحولات بزرگی در عرصه بین المللی در راه است، افزود : همکاری های ایران و چین می تواند این تحولات را به نفع ملت ها و به سود عدالت ، امنیت و صلح رقم بزند و مانع دخالت ، نفوذ و اعمال فشار کسانی شود که قصد دارند مانع پیشرفت کشورهایی چون ایران و چین شوند باشد، کشور های که عادت کرده اند همه مناسبات خود را با زور تنظیم و هدایت کنند .

احمدی نژاد اظهار داشت : امروز مخالفان پیشرفت ملت های ایران و چین خود دچار مشکلات بسیار سنگینی بوده و به شدت رو به افول هستند و اقتدار آنها دیگر دیری نخواهد پایید و هر قدر به کشورهای ما فشار وارد کنند خود بیشتر تحت فشار قرار می گیرند، چرا که کشورهایی مثل ایران و چین با برخورداری از پایه های رشد و پیشرفت مستحکم داخلی در حال پیشرفت از پایین به بالا هستند در حالی که دشمنان دو کشور در حال افول از بالا به پایین می باشند .

رئیس جمهور همچنین با ابراز خشنودی از سطح مطلوب و رو به رشد روابط و مناسبات اقتصادی تهران- پکن تصریح کرد:‌ ایران جایگاه مهمی در تامین انرژی چین دارد و آمادگی دارد این سهم را به سرعت افزایش دهد و هیچ محدودیتی در این مسیر وجود ندارد.

وی تاکید کرد : جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد تا محموله های نفت را قبل از تنگه هرمز به چین تحویل داده و با احداث و تکمیل خطوط انتقال گاز از مسیر کشورهای پاکستان و افغانستان امنیت انرژی چین را برای بلند مدت تامین نماید .

دکتر احمدی نژاد همچنین با اشاره به حجم مبادلات اقتصادی میان دو کشور افزود: در صورت رفع موانع بورکراتیک در نظامات اداری، ایران و چین می توانند به سرعت حجم مبادلات و همکاری های اقتصادی و تجاری خود را به بیش از دو برابر افزایش دهند.

رئیس جمهور ضمن اظهار خوشحالی از پیشرفت های سریع چین در عرصه های مختلف، تاکید کرد :‌ چین در سالهای اخیر توانسته است در موضوعات علمی ،‌ فناوری و اقتصادی به دستاوردهای بسیار خوبی دست پیدا کند، دستاوردهای که به نفع همه بشریت است و جهت پیشرفت های ملت ایران نیز در همین راستاست .

