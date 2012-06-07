نسبت به تغییرات عمرانی انجام شده در قم باخبر و خوشحال هستم

به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار قم که در رأس یک هیأت تجاری بازرگانی به عراق سفر کرده است با آیت الله العظمی سیستانی دیدار و گفتگو کرد.



در این دیدار که معاون برنامه ریزی و مشاور فرهنگی استاندار نیز حضور داشتند، حجت الاسلام محمد حسین موسی پور گزارشی از اهداف سفر و توافقات انجام شده ارائه نمود.



آیت الله العظمی سیستانی در این دیدار ضمن خوش آمد گویی و ابراز محبت به اعضای هیئت، خطاب به استاندار قم اظهار داشت: در جریان امور ایران و سایر شیعیان در سایر کشورها هستم و دعا کردن به شما را وظیفه خود می‌دانم.



وی با اشاره به وضعیت عمران و آبادانی استان قم در گذشته افزود: از تغییرات انجام شده در قم باخبر و خوشحالم.



توجه به ظرفیت‌های مشترک دو استان قم و نجف



استاندار قم همچنین در جریان سفر به کشور عراق، به اتفاق جمعی از مدیران و فعالان اقتصادی قم با آیت الله العظمی سید محمد سعید حکیم دیدار و گفتگو کرد.



در این دیدار ضمن بیان اهداف سفرگزارشی از پیشرفت‌های کشور و استان قم ارائه شد.



آیت الله سید محمد سعید حکیم از تلاش‌های استاندار قم در پیشرفت و آبادانی قم تشکر کرد.



وی در ادامه افزود: من استاندار قم را فردی متعهد، پرتلاش، خوش فکر و پرکار دیدم که در سایه این امتیازات توانسته است خدمات شایسته‌ای ارائه نماید.



آیت الله حکیم با اشاره به ظرفیت‌های مشترک دو استان قم و نجف در زمینه‌های مذهبی و فرهنگی اظهار داشت: کارهای بزرگتری باید صورت گیرد که زمینه انجام آن در قم فراهم شده است.

