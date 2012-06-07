فوت 11 نفر بر اثر بیماری کنگو/ تاکید بر حساسیت مردم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد زینعلی ظهر پنجشنبه در کنفرانس بیماری کریمه کنگو در سالن آیت الله کوهستانی ساری با بیان اینکه میزان کشندگی این بیماری بالا است گفت: حدود 30 تا 50 درصد مبتلایان این بیماری جان خود را از دست می دهند.



وی افزود: امسال به دلیل مرگ ناشی از بیماری کریمه کنگو در مشهد، مردم نسبت به این بیماری حساسیت بالایی نشان داده اند.



کارشناس مسئول مرکز مدیریت بیماریهای وزارت بهداشت گفت: پزشکان و پیراپزاشکان و گروهی که با دام سرو کار دارند به ویژه کشاورزان و قصابان واحدهای کشتارگاه به خصوص در ذبح دام باید نظارت بیشتری داشته باشند.



زینعلی افزود: به هیچ وجه ذبح یا کشتار دام به صورت سنتی انجام نگیرد و باید همه کشتارها توسط کشتارگاهای صنعتی انجام شود.



وی بیان داشت: گوشتی که از قصابی ها تهیه می شود باید در دمای صفر تا چهار درجه دمای یخچال به مدت زمان حداقل 24 ساعت نگهداری و بعد مورد استفاده قرار گیرد.



زینعلی گفت: این بیماری به هیچ وجه از طریق شیر به بدن انسان منتقل نمی شود حتی اگر دام مبتلا به این بیماری باشد.



وی به شایعه بودن بیماری تب مالت در بین دامداران و کشاورزان اشاره کرد و گفت: این بیماری از حیوان به انسان منتقل می شود و سالانه حدود 13 تا 15 هزار نفر مبتلا به این بیماری می شوند و هنوز مرگ ناشی از این بیماری در کشور مشاهد نشده است.

کارشناس مسئول مرکز مدیریت بیماریهای وزارت بهداشت افزود: سالانه حدود 120 تا 130 هزار حیوان گزیدگی در استان اتفاق می افتد که کمتر از پنج مورد آن منجزر به مرگ خواهد شد.



وی ادامه داد: حدود 90 درصد حیوان گزیدگی در کشورمربوط به سگها است.