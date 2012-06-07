حفاظت از محیط زیست وظیفه ای ملی و فرابخشی است

به گزارش خبرنگار مهر، ناهید مکتوبی ظهر پنج شنبه در همایش خانواده و محیط زیست که با حضور شماری از بانوان و فعالان این حوزه برگزار شد، اظهار داشت: توجه به مقوله محیط زیست و اهمیت آن در زندگی امروزه امری است که نمی توان به سادگی از کنار آن گذشت و به همین دلیل توجه به این مهم وظیفه ای ملی و فرابخشی است.

وی افزود: اهمیت فرهنگ سازی در این مقوله یک وظیفه ملی است که باید به جد به آن پرداخت و در غیر این صورت در آینده ای نزدیک محیط زیستی باقی نخواهد ماند تا از آن حفاظت کرد.

معاون اداری مالی اداره کل حفاظت محیط زیست استان کردستان بیان کرد: کاهش تعداد روزهای سالم در کردستان ناشی از بی توجهی مردم و مسئولان است که این امر نیازمند چاره اندیشی است.

مکتوبی با بیان این مطلب که محیط زیست کردستان بیش از هر زمانی نیازمند حفاظت است، ادامه داد: وجود گرد و غبار چند سال اخیر در استان، تخریب زیست گاه های جانوری و گیاهی، بارندگی کم و بی توجهی عمومی محیط زیست استان کردستان را دچار مشکلات جبران ناپذیری کرده است.

وی یادآور شد: توجه و حفاظت از محیط زیست یک وظیفه همگانی است و باید با یک برنامه ریزی مناسب و زمان دار گام های موثری در راستای حفظ و احیای محیط زیست استان برداشت.

معاون اداری مالی ادارخ کل حفاظت محیط زیست استان کردستان گفت: مشارکت در برنامه های آموزشی و فرهنگی زیست محیطی و انتقال ارزشهای زیست محیطی به خانواده ها از مهمترین هدف برگزاری این همایش است.

این مراسم با حضور مشاور امور بانوان استاندار، جمعی از کارکنان محیط زیست و فعالان زیست محیطی برگزار شد همچنین در این مراسم به سه نفر از اعضاء و تشکل های زیست محیطی لوح احداث شد.