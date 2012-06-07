ساری فرمانداری برتر مازندران در امر برگزاری انتخابات مجلس نهم شد

محمد مهدی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ستاد انتخابات کشور، در این سنجش 23 شاخص را در قالب پنج حوزه تخصصی، اجرا کرده است.

وی افزود: این ستاد برگزاری انتخابات، برگزاری انتخابات رایانه ای و حوزه های آموزش، سیاسی و امنیتی را مورد ارزیابی قرار داده است.

محمدی تصریح کرد: ستاد انتخابات کشور پس از بررسی و جمع بندی مجموعه گزارش ها و برنامه های عملی صورت گرفته توسط فرمانداریهای استان، فرمانداری ساری رابا 71.3 امتیاز ، به عنوان فرمانداری برتر انتخاب کرد.



مدیرکل سیاسی انتخابات استانداری مازندران با بیان اینکه فرمانداری ساری در میان 393 شهرستان کشور رتبه 19 را به خود اختصاص داده است، افزود: پس از ساری شهرستان آمل رتبه دوم فرمانداریهای برتر استان را کسب کرد.



جانشین رئیس ستاد انتخابات استان گفت: در این ارزیابی مواردی از قبیل مقایسه میزان مشارکت در انتخابات مجلس نهم با انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی، برآورد کارشناسی تعداد شعبات اخذ رای بر اساس واجدین شرایط، مرزی بودن شهرستان، اقدامات ابتکاری و مدیریت صحیح فرمانداران در برگزاری انتخابات، در قالب امتیاز ویژه لحاظ شده است.