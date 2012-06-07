علی‌اکبر برقی‌مقدم ظهر امروز پنجشنبه در حاشیه نخستین همایش مدیریت مصرف برق ویژه صنایع شرکت توزیع نیروی برق تبریز در تالار پتروشیمی تبریز در گفت‌ وگو با خبرنگارمهر اظهار کرد: با توجه به مصرف انرژی وعملی سازی سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری ، شرکت توزیع نیروی برق تبریز با برگزاری نخستین همایش مدیریت مصرف برق ویژه صنایع،در صددایجاد راه حلی در رشد و شکوفایی اقتصادی استان است.

وی با اشاره به سیاست‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی توزیع برق تبریز تصریح کرد: توزیع بیش از 2 میلیون شعله لامپ کم‌مصرف، اهدا 75 هزار شعله لامپ کم مصرف و led به مساجد و حسینه‌ها، جلب همکاری بیش از 55 واحد صنعتی در طرح تعطیلات تابستانی، پرداخت بیش از 3 میلیارد ریال به صنایع همکار در سال 90، جلب همکاری بیش از 15 واحد صنعتی خود تامین برای کاهش پیک بار و ترویج استفاده از تکنولوژی‌های نوین از اهم سیاست‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی توسط شرکت توزیع برق تبریز بوده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز عنوان کرد: نکته اساسی در ارتباط با بهینه‌سازی مصرف انرژی تنظیم ساعات صنایع بزرگ با انتقال شیفت‌کاری از ساعات اوج بار به زمان‌های غیرپیک و اجرای برنامه تعطیلات و تعمیرات سالانه آنهاست که به منظور پیشگیری از خاموش‌های ناخواسته، استفاده از ظرفیت‌های صنایع بزرگ و جلب همکاری‌های آنان در زمینه اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف برق امری ضروری است .

وی ادامه داد: برق به عنوان یکی ار صنایع مادر نقش اساسی در فرآیند توسعه اقتصادی کشور و ایجاد بسترهای لازم برای پویایی و رشد کشور در زمینه‌های گوناگون اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دارد که از این رو حرکت مستمر کشور در مسیر توسعه اقتصادی و ارتقای سطح رفاه اجتماعی تلاش مدوامی را در افزایش ظرفیت‌های تولید، انتقال و توزیع انرژی برق طلب می‌کند.

برقی مقدم گفت: باوجود فرهنگ سازی در سال های اخیر مصرف انرژی در ایران همچنان بالاست که امیدواریم با برگزاری همایش هایی از این دست گامی اساسی در راستای بهینه سازی مصرف انرژی برداریم.