31 نفر در آزمون مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی شرکت کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام مرادی از حضور 31 نفر در آزمون مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی خبر داد و اظهار داشت: آزمون کتبی مدیریت دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی درمورخ 19 خرداد ماه سالجاری با حضور نماینده حراست سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور برگزار می شود.

شهرام مرادی افزود: این تعداد شرکت کننده از نیمه دوم فرودین ماه سال جاری به مدت 296 ساعت دوره های تخصصی آموزش مدیریت فنی دفاتر شرکت کرده اند.

وی هدف از برگزاری دوره های تخصصی مدیریت فنی دفاتر خدمات مسافرتی و جهانگردی تربیت کادر متخصص دفاتر خدمات مسافرتی استان عنوان کرد و بیان داشت: واجدان شرایط پس از طی دوره و قبولی در آزمون و مصاحبه، گواهی دوره را دریافت و به عنوان مدیر فنی در دفاتر مشغول به کارمی شوند.



حضور هنرمندان چهار محال و بختیاری در نمایشگاه تخصصی صادرات صنایع دستی کشور



سرپرست معاونت صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از حضور هنرمندان و صنعتگران

این استان در نمایشگاه تخصصی صادرات صنایع دستی در محل دائمی نمایشگاه بین اللملی خبر داد و اظهار داشت: صنعتگران و هنرمندان این استان از 17 خرداد لغایت 23 خرداد ماه در این نمایشگاه حضور دارند.

مهرداد رئیسی افزود: هنرمندان و صنعتگران این استان در این نمایشگاه داری شش غرفه ورک شاپ، شش غرفه فروش و سیاه چادر هستند.

رئیسی با اشاره به اینکه در بخش ورک شاپ نمایشگاه هنرمندان رشته های از قبیل قفل، گیوه، جاجیم، نمد مالی، گلیم بافی و چلنگری حضور دارند، بیان داشت: در بخش فروش شش غرفه توسط اتحادیه صنایع دستی و هنرمندان صنایع دستی این

استان دایر است.

وی یاد آور شد: در این نمایشگاه با برپایی سیاه چادر زندگی عشایر، اجرای زنده رشته های صنایع دستی عشایری، پخت و پز غذاهای محلی، اجرای موسیقی محلی بختیاری و چهارمحالی درنمایشگاه تخصصی صادرات صنایع دستی کشور به نمایش گذاشته می شود.

رئیسی اذعان داشت: در این نمایشگاه سیاه چادر سوغات محلی از قبیل گز، کشک، قارا، سبزیجات کوهی و ... برپا می شود.

چهارمحال وبختیاری در جایگاه ششم جمعیت بیمه شدگان قالیبافی کشور است

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه بیش از شش درصد آمار بیمه شدگان قالیباف کشوربه این استان اختصاص دارد، گفت: استان از نظرتعداد قالیبافان بیمه شده، رتبه ششم کشور را داراست.

رحمان کرمی افزود: استانهای آذربایجان شرقی، فارس، کرمان، اصفهان و مازندران به ترتیب در زمینه تعداد بیمه شدگان رتبه های اول تا پنجم را به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به بهره مندی حدود 185 هزار قالیباف کشور از خدمات بیمه گفت: تا پایان سال گذشته، 11هزار و 200قالیباف چهارمحال و بختیاری از مزایای بیمه قالیبافی بهره مند شدند که این آمار در سالجاری به حدود سیزده هزار نفر افزایش یافته است.

وی ظرفیت بالقوه ی تولید سالانه ی فرش دستباف در چهارمحال و بختیاری را 400 هزار متر مربع عنوان کرد و گفت: از این میزان بین 170 تا 200 هزار متر مربع فرش در استان تولید می شود.

ضرورت رفع سریع مشکل صنایع استان چهارمحال و بختیاری

استاندارچهارمحال و بختیاری بر ضرورت رفع سریع مشکل صنایع استان تاکید کرد.

علی اصغر عنابستانی در ستاد تسهیل چهارمحال و بختیاری گفت: بایستی با برنامه ریزی های دقیق، علمی و سریع مشکل صنایع استان در سریع ترین زمان ممکن رفع شود.

وی گفت: ستاد تسهیل باید با سرعت وارد عمل شده و نسبت به ارائه راهکارهایی برای رفع رودتر مشکل صنایع در چهارمحال و بختیاری چاره اندیشی کند.

عنابستانی افزود: بانک های عامل چهارمحال و بختیاری نیز صنایع فعال استان و طرح های توسعه ای آنان را ارزیابی دوباره کرده و به واحد های دارای قابلیت، تسهیلات جدید پرداخت کنند.

وی خرید از محصولات تولیدی در چهارمحال و بختیاری را اولویت دار اعلام و تصریح کرد: باید ابتدا محصولات موجود در استان خریداری و سپس نسبت به خرید محصول از خارج استان و یا کشور اقدام شود.

فراخوان حمایت از طرح های ابداعی ساخت دار و ابزار ارگونومیک

فراخوان حمایت از طرح های ابداعی ساخت دار و ابزار ارگونومیک آغاز شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: به منظور بهبود کیفیت تولید فرش دستباف، افزایش بهره وری و کاهش عوارض جسمانی برای بافندگان ، این طرح فراخوان شده است.

رحمان کرمی افزود: در این طرح اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند اقدامات و ابداعات خود در زمینه تست و گسترش طرح های جدید ساخت دار و ابزار ارگونومیک کاربردی و قابل اجراارائه کنند.

کرمی گفت: متقاضیان برای ثبت آثار ابداعی خود به نشانی اینترنتی incc.ir مرکز ملی فرش ایران مراجعه کنند.

وی گفت: درصورت تائید اولیه طرح های ابداعی، اقدامات حمایتی برای این طرح ها اجرا می شود.