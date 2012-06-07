زنجان رتبه سوم کشوری در طبخ و عرضه نان باکیفیت را به خود اختصاص داد

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز خالقی ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه استان زنجان به لحاظ کیفیت پخت نان رتبه سوم کشوری را به خود اختصاص داده است افزود: در بحث رضایت مردمی نیز در رتبه دوم کشوری قرار داریم.



وی با بیان اینکه وضعیت آرد استان زنجان به لحاظ رطوبت در حد مطلوبی قراردارد افزود: استان زنجان در سطح کشور با جذب 118 درصد اعتبارات رتبه برتر کشوری را به خود اختصاص داده است.



مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان زنجان به فرهنگ سازی برای استفاده از نان های سبوس دار در استان اشاره کرد و گفت: هر چه رنگ نان تیره باشد سبوس موجود در آن بالاست ولی متاسفانه مردم تمایل بیشتری برای خرید نان با رنگ روشن دارند.



خالقی، با انتقاد از عدم ثبت نام برخی از نانوایان در دریافت تسهیلات ویژه نانوایان افزود: این تسهیلات در صورت عدم درخواست به مدت یک هفته در اختیار دیگر شهرستان ها قرار می گیرد.



مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان زنجان از خرید گندم از کشاروزان به قیمت 4200 ریال خبر داد و گفت: فروش به کارخانجات به قیمت 4600 ریال است.



خالقی با یادآوری اینکه در سال گذشته با کاهش خرید گندم در استان مواجه بودیم که کاهش نزولات جوی و شیوع سن گندم از مهم ترین عوامل آن است افزود: خرید تضمینی گندم طی ده سال گذشته رشد 400 درصدی را نشان می دهد.