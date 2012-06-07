ناصر بختیاری زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: امسال رقابت های دوازدهمین دوره لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور جام خلیج فارس، مسابقات جام حذفی فوتبال کشورمان گرامیداشت آزادسازی خرمشهر و لیگ قهرمانان قهرمانان باشگاه های آسیا به عنوان سه جام معتبر در انتظار صبای قم است.



وی تصریح کرد: بر همین اساس مجموعه باشگاه صبای قم اعم از اعضای هیئت مدیره، کادر فنی و بازیکنان تیم مصمم به تشکیل تیمی قوی و پرقدرت هستند تا انشاءالله بتوانیم در هر سه جام حضوری بسیار خوب و درخشان داشته باشیم.



مربی تیم فوتبال صبای قم ادامه داد: به همین منظور تمرینات آماده سازی تیم فوتبال صبای قم با شرکت بازیکنان مورد نظر از فصل گذشته لیگ برتر و همچنین چهره های جدیدی که به تازگی به عضویت تیم در آمده اند، از امروز آغاز می شود.



وی یاد آور شد: از جمع بازیکنانی که به تازگی به تیم فوتبال صبای قم آمده اند، تنها سعید لطفی در تمرینات روز نخست حضور نخواهد داشت زیرا این بازیکن در حال حاضر عضو تیم ملی امید زیر 22 سال کشورمان است و به زودی راهی ایتالیا و بعد از آن راهی مالزی خواهد شد.



بختیاری زاده با اشاره به اهمیت حضور پرقدرت صبای قم در مسابقات امسال لیگ برتر، جام حذفی و لیگ قهرمانان، بیان داشت: با مدیریت صحیح و ظرفیت خوبی که در صبا وجود دارد این تیم ظرفیت این را دارد که نماینده شایسته ای برای فوتبال ایران در آسیا لقب بگیرد.



وی با اشاره به موفقیت تیم فوتبال صبای قم در صعود به رقابت‌های لیگ قهرمانان باشگاه های آسیا تصریح کرد: موفقیت تیم فوتبال صبای قم در کسب عنوان چهارم جدول رده بندی رقابت های یازدهمین دوره لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور جام خلیج فارس و دست یابی به جواز صعود به لیگ قهرمانان آسیا نشان داد که انتقال تیم ها به شهرستان ها نه تنها به ضرر فوتبال کشور نیست بلکه با مدیریت صحیح می توان آن را به یک فرصت برای پیشرفت فوتبال کشور تبدیل کرد.



مربی تیم فوتبال صبای قم بیان داشت: نتایج موفقیت آمیز تیم فوتبال صبای قم در یازدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال و توفیق در سومین حضور در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه های آسیا با کمترین هزینه نسبت به سایر تیم های لیگ برتری و در فضایی دور از حاشیه با تلاش دسته جمعی کادر مدیریت و فنی، بازیکنان و تمامی دست اندرکاران، هواداران و رسانه های دلسوز ورزشی قم به دست آمد.



وی یاد آور شد: کسب این عنوان در چهارمین سال حضور تیم پرقدرت و توانمند صبا در استان قم، نشان دهنده برنامه ریزی مستمر، هوشمندانه و هدفمند و توجه به ساختارگرایی بر اساس آخرین استانداردهای بین المللی توسط مدیران این باشگاه و تلاش کادر فنی و بازیکنان خوب این تیم مطرح در سطح ایران و آسیا است.



گفتنی است: تیم فوتبال صبای قم در یازدهمین دوره رقابت های لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور بعد از تیم های فوتبال فولاد مبارکه سپاهان اصفهان، تراکتور سازی تبریز و استقلال تهران رتبه چهارم جدول لیگ برتر را به دست آورد و آسیایی شد.

