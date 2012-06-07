ساماندهی مشاغل مزاحم شهری باید در اولویت قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین عسکرزاده ظهر پنج شنبه در جلسه ستاد مشاغل مزاحم شهری با بیان اینکه ساماندهی فروشندگان فلزات مستعمل در سطح شهر یزد باید هر چه سریعتر انجام شود، اظهار داشت: در برخی منطق شهر شاهد وضعیت خوبی نیستیم و مردم نیز انتظار دارند این مناطق ساماندهی شود و برخی از مشکلات و گرفتاری های ناشی از فعالیت مشاغل مزاحم شهری رفع شود.

وی افزود: با توجه به گزارش های واصله تاکنون اقدامات خوبی در خصوص ساماندهی فروشندگان فلزات مستعمل انجام شده و امیدواریم با پیگیری های مستمر و تعامل میان دستگاه های اجرایی، اهداف پیش بینی شده محقق می شود.

عسکرزاده با اعلام اینکه با برنامه‌ ریزی و پیگیریهای دقیق از رشد مجدد این صنوف و مشاغل در شهر باید جلوگیری شود، تصریح کرد: با افرادی که از این طرح‌ ها امتناع کنند، برخورد قانونی خواهد شد.

وی با تأکید بر اینکه این مشاغل معضلات و تبعات اجتماعی گوناگونی را برای شهر ایجاد می کند، افزود: متأسفانه تعداد زیادی به این شغل ها روی آورده اند که از طریق شهر در معرض خطرات اجتماعی و فرهنگی است که باید با واگذاری زمین در خارج از شهر مانع از رشد بی رویه آنها در مناطق شهری شد.

عسکرزاده عنوان کرد: باید شیوه نامه و یا دستور العملهایی در برخورد با مشاغلی که مزاحمت شهری ایجاد می کنند، تدوین شود.