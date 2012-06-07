حمام دوقلوی خواجه نصیر مراغه مجموعه ای زیبا از طاق و گنبدهای تزئین شده است

به گزارش خبرنگار مهر ، تراب محمدی بعد از ظهر امروز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگاران در حاشیه بازدید از این حمام افزود: این حمام با وسعت 596 متر مربع، هرچند که بنا بر نام خواجه نصیر الدین طوسی ساخته شده اما متعلق به دوران صفویه است.



وی این بنا را از جمله حمام هایی با وسعت زیاد و با تزئینات و کاربندی های زیبا خواند و گفت: حمام خواجه نصیر جزو معدود حمام های دوقلوی کشور، یعنی دارای بخش مجزای زنانه و مردانه است که روبروی سرای خواجه ملکم و به فاصله کمی از مسجد ملامعزالدین مراغه واقع شده است.



محمدی با اشاره به مشخصات این حمام، سربینه آن را دارای چهار ستون عنوان کرد و اظهار داشت: یکی از ستون ها توسط دیواری به جرز اصلی حمام متصل شده و ورودی به بخش مردانه توسط یک هشتی کوچک امکان پذیر است.



رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری افزود: در محل میان در، گرمخانه نسبت به محور اصلی سربینه 24 درجه تغییر جهت داده است که پس از فضای حجره کوچک میان در وارد گرمینه یا گرمخانه می شود.



محمدی با بیان اینکه متاسفانه قسمت اعظمی از بخش زنانه حمام خواجه نصیر، پیش از انقلاب تخریب شده و بلا استفاده مانده بود ، تصریح کرد: با آغاز عملیات مرمتی و بازسازی در این بنا، قسمت زنانه حمام خاکبرداری و زباله روبی شده و پله های ورودی بیرون آمده است.



وی با اشاره به اقدامات مرمتی صورت گرفته در این اثر خاطرنشان کرد: نم زدایی کانال ها، ایزوگام گنبدها، نقطه گذاری طاق های بخش زنانه جهت پوشش گنبدها و بخشی از کف سازی ها صورت گرفته و سایر مرمت ها مانند اندودبرداری در آن ادامه دارد.



محمدی یادآور شد: سفیدکاری دیوارها، کف سازی، تعویض ورودی ها و همچنین سفیدکاری و نازک کاری فضاهای جانبی، دیگر اقدامات مرمتی این مجموعه وسیع را تشکیل می دهند که به زودی اجرا خواهند شد.



رییس شورای ثبت آثار تاریخی و فرهنگی آذربایجان شرقی تصریح کرد: حمام صفوی خواجه نصیر مراغه سال 1384 و به شماره 12434 در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.