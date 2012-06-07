کوچکترین هدف ما آزادی بیت المقدس است/ بسیجیان پیش قراولان آزادی قدس

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد رضا نقدی ظهر پنجشنبه در دومین یادواره شهدای منطقه مدهنی لرستان با اشاره به اینکه مردان و سرداران بزرگی در دوران دفاع مقدس در دفاع از اسلام و انقلاب جان خود را فدا کردند، اظهار داشت: امروز ثمره این ایثارگریها و و تلاشها را در گوشه و کنار دنیا می توان دید.

وی با بیان اینکه درسهای زیادی از دوران دفاع مقدس و جان فشانیهای شهدا برای نسل جدید و برای تمام بشریت مانده است، یادآور شد: کشورهایی چون لبنان و فلسطین امروز دارند درسهایی را که از شهدای هشت سال دفاع مقدس یاد گرفته اند در مقابل رژیم اشغالگر اسرائیل پس می دهند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین کشور ادامه داد: الگو گیری مردم دنیا به ویژه منطقه از شهدای انقلاب و جنگ تحمیلی باعث ایجاد موج بیداری اسلامی در دنیا شده است.

سردار نقدی با اشاره به اینکه امروز موج بیداری نه تنها ملتهای اسلامی بلکه کشورهای غربی را نیز در برگرفته است، افزود: بعد از چند قرن که آمریکا و کشورهای غربی به اسم دموکراسی، حقوق بشر و آزادی سر مردم را کلاه گذاشته بودند امروز شاهد بیداری مردم دنیا هستیم.

وی با تاکید بر اینکه عده قلیل سرمایه داران و قدرتمندان در کشورهای غربی بر مردم حکومت می کنند، تصریح کرد: آنچه که در کشورهای غربی می بینید دموکراسی نیست بلکه اسیربودن مردم کشورها در دستان یکسری جنایتکار و دنیا پرست است.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین کشور یادآور شد: امروز ملتها بیدار شده اند و نهضتهای بزرگی را دارند رقم می زنند.

سردار نقدی با اشاره به اینکه شهدای 8 سال دفاع مقدس برای ما یک دنیا بیداری و حماسه به ارث گذاشته اند، اظهار داشت: باید از میراث شهدا درس گرفت و برای حرکت رو به آینده از آن بهره برد.

وی با بیان اینکه شهدا با دست خالی و با کمترین امکانات عظمت آفریدند و آینده روشنی را برای ما رقم زدند، تصریح کرد: همه ما باید خود را آماده کنیم و بر اساس آنچه که رهبر معظم انقلاب از ما خواسته است ایمان خود را تقویت کنیم.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین کشور با بیان اینکه بسیجیان و جوانان با بهره گیری از میراث شهدا باید پیش قراولان آزادی بیت المقدس باشند، ادامه داد: کوچکترین هدف ما آزادی بیت المقدس است و برای تحقق این پیروزی باید تلاش کنیم ارزشهایی که در وجود شهدا بوده را بشناسیم.

سردار نقدی با تاکید بر اینکه شهدا میراث گرانقدر اعتقاد به ارزشها، پاسداری از انقلاب، یاد خدا و اطاعت از اولیای الهی را برای ما به جا گذاشته اند، اظهار داشت: دشمنان نظام جمهوری اسلامی به شیوه های گوناگون و از طریق موادمخدر، ماهواره و شبکه های فساد دست روی همین ارزشها گذاشته اند.

وی با اشاره به اینکه دشمنان می خواهند کاری را که در جبهه ها نتوانستند بکنند امروز با جنگ نرم انجام دهد، یادآور شد: ملت ما باید هوشیار باشد تا همانطور که شهدای ما افتخار آفرین شدند این بار هم دشمن را شکست دهند و ایران پیروز میدان باشد.