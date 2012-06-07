افزایش نرخ کرایه تاکسی و آژانس های مسافربری درون شهری دامغان

به گزارش خبرنگار مهر، رضا زارع زاده در نامه ای به مدیر کل دفتر فنی استانداری سمنان که تصویر آن نیز برای دفتر این خبرگزاری در دامغان ارسال شده آورده است: با عنایت به افزایش نرخ تورم در هزینه های مختلف زندگی و صنفی و کاری رانندگان زحمتکش صفوف مزبور و همچنن افزایش عرفی حقوق و مزایا و حق الزحمه سالیانه کارمندان دولت و شاغلین در سایر بخش ها، عدم افزایش حداقل کرایه و دستمزد این قشر چندان منطقی به نظر نمی رسد.

این نامه در بخش دیگری می افزاید: رانندگان تاکسی و آژانس های این شهرستان تقاضا دارند تدبیری اندیشیده شود که حداقل برابر نرخ تورم و یا افزایش حقوق دیگر اقشار جامعه، نرخ کرایه مزبور نیز افزایش یابد.

در پایان این نامه آمده است: بدیهی است با این عمل حق و حقوق شاغلین این صنف محفوظ مانده و خسارتی بر آن ها وارد نمی شود و با دلگرمی بیشتر به خدمات رسانی خود ادامه خواهند داد.

به گزارش مهر: تصویری از این نامه برای امام جمعه دامغان، شهرداری، نماینده مدیران و آژانس های درون شهری، اتحادیه تاکسیرانی و نشریات محلی و خبرگزاری ها ارسال شده است.