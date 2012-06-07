قبول سرپرستی 28 نفر از ایتام توسط نیکوکاران محمدشهری

حجتالاسلام ابوطالب ندرلی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در مراسم اعتکاف امسال خوشبختانه با تمهیداتی که اندیشیده شد توانستیم تنی چند از ایتام را برای اینکه تحت سرپرستی عزیزان نیکوکار قرار گیرند معرفی نماییم.
ندرلی افزود: در نتیجه این اقدام خداپسندانه 28 نفر از ایتام توسط نیکوکاران محمدشهری تحت سرپرستی قرار گرفتند.
دبیر ستاد اعتکاف محمدشهر ادامه داد: طبق برنامهای که وجود دارد ماهانه مبلغ 10 الی 15 هزار تومان به حساب هریک از افراد مورد نظر توسط نیکوکاران واریز خواهد شد.
به گفته این عضو شورای محمدشهر مدت واریز مبلغ یاد شده یکسال خواهد بود.
اعزام 36 نفر از مستضعفین به مشهد مقدس
دبیر ستاد اعتکاف شهر محمدشهر در ادامه این گفتگو بیان کرد: همچنین در مراسم اعتکاف امسال که در مسجد یزدیهای ولدآباد محمدشهر انجام شد مقرر شد که 36 نفر از شهروندان مستضعف برای زیارت امام رضا(ع) به مشهد مقدس اعزام شوند.
حجتالاسلام ابوطالب ندرلی توضیح داد: هزینه این سفر را نیز یکی از خیرین محترم محمدشهری تقبل فرمودهاند.
وی افزود: تاریخ حرکت زائران برای این سفر معنویاوایل تیرماه سال جاری میباشد.
