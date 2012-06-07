تولید مرغ سبز در استان مرکزی آغاز شد

سید سعید حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: امروزه تامین غذا و امنیت آن بحث روز دنیاست و مورد توجه تمامی دولت ها و ملت هاست.

وی افزود: تامین امنیت غذایی لازمه نشاط و سلامت جسمی و فکری جامعه است که پیش شرط آن سلامت غذایی است.

حسینی با بیان اینکه امروزه امنیت غذایی بر دانش محوری استوار است، اظهار داشت: استفاده از دانش روز و تکنولوژی در بهینه کردن تمامی مراحل از تولید تا عرضه فرآورده سالم و بهداشتی موثر است.

وی افزود: در حال حاضر علاوه بر اجرام بیماری زا چون میکروب ها و ویروس ها بسیاری از آنتی بیوتیک ها و سمومی که برای مقابله با بیماری ها و افزایش تولید بکار می روند خود عامل ومنشا بیماری شده اند.

وی با اشاره به اهمیت تقلیل مخاطرات وجود باقی مانده ها در فرآورده های دامی گفت: از سال گذشته طرح تولید مرغ فاقد آنتی بیوتیک در دستور کار قرار گرفت و با توجه به طرح تضمین کیفیت فرآورده ها با پیگیری های بعمل آمده 25 وا حد جهت تولید این مرغ در استان شناسایی و انتخاب شدند.

حسینی گفت: این واحدهای تولید مرغ از جمله واحدهایی بودند که اقدامات قرنطینه ای و بهداشتی را به خوبی رعایت کرده، و دچار بیماری و به تبع آن استفاده دارو نشده بودند.

مرغ سبز 350تومان گرانتر از مرغ معمولی عرضه می شود

وی با بیان اینکه اولین سری این مرغ ها که در شهرستان کمیجان تولید شده اند امروز وارد بازار شد، گفت: با توجه به اینکه تولید این مرغ سختی و تلاش مضاعف را برای تولیدکننده به همراه دارد، مقرر شد برای تشویق و ترغیب تولید کنندگان جهت این امر، مرغ سبز یا مرغ فاقد آنتی بیوتیک برای هرکیلوگرم 350 تومان گرانتر از مرغ معمولی عرضه شود.

حسینی گفت: در حال حاضر برخی واحدهای دیگر نیز مراحل جوجه ریزی را انجام داده اند و به زودی در حجم وسیعتری در بازار توزیع خواهد شد.

وی افزود: هم اکنون 4 واحد در اراک، یک واحد در ساوه، یک واحد در زرندیه و یک واحد در فراهان در حال تولید این محصول هستند.

حسینی در خصوص جلوگیری از سواستفاده برخی سودجویان در ارائه مرغ معمولی به جای مرغ فاقد آنتی بیوتیک گفت: این مرغ تحت عنوان مرغ سبز در بسته بندی های سبز به بازار آمده و دارای کد رهگیری است.

وی ابراز امیدواری کرد که این محصول با استقبال مردم روبرو شود و گفت: استفاده از این مرغ در بالا بردن توان مقاومتی بدن انسان موثر است زیرا مرغ های دارای آنتی بیوتیک بدن انسان را در مقابل هر آنتی بیوتیکی مقاوم می کند ولی مرغ های فاقد آنتی بیوتیک در بالا بردن ضریب سلامت بدن موثرند، امیدواریم که مردم با آگاهی به تهیه موادغذایی سالم چون اینگونه مرغ ها بپردازند.