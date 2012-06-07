به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی رزمجو ظهر پنجشنبه در محفل انس و مودت بازنشستگان سپاه استان بوشهر در سالن 22 بهمن سپاه امام صادق(ع) اظهار داشت: وقوع انقلاب اسلامی ایران ماهیتی کاملا متعارض با ساختار قدرت‌های نظام بین‌الملل و اصول حاکم بر محاسبات جهانی در شرایط خودش داشت.

وی اضافه کرد: انقلاب اسلامی سیاست های خارجی دنیا را به هم زد و گفتمان نفی سلطه گری، عدم وابستگی و فریاد عدالت خواهی را جایگزین زور و ظلم جهانی کرد.

فرمانده منطقه دوم دریایی سپاه تصریح کرد: انقلاب اسلامی ما با ارسال نسخه ای جدید مبتنی بر اصل عدالت و اعاده حقوق ملل مستضعف جهان هم اینک تبدیل به یک تمدن بزرگ اسلامی با محوریت ولایت شده است.

وی گفت: ما امروز شاهد تحقق وعده های حضرت امام (ره) و صدور انقلاب اسلامی به کشور بزرگ دنیا هستیم و به تبع آن اصول بحق مبتنی بر ارزش‌های الهی و خواسته‌های مردمی سبب آغاز حرکت‌های مردمی در جهان شده که استکبار را مبهوت کرده است.

سردار رزمجو تصریح کرد: امروز چشم مسلمانان جهان به انقلاب اسلامی دوخته شده و این حس اعتماد به نفس و انگیزه مبارزه با دولت های مستبد و سراسر وابسته به غرب در میان ملل جهان به ویژه ملل مسلمان از افتخارات انقلاب اسلامی در مقیاس جهانی است.

فرمانده منطقه دوم دریایی سپاه با تاکید بر اینکه امروز پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی بیش از پیش احساس می شود، خاطرنشان کرد: با این حال اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی در حال حاضر چنان است که هیچ قدرتی در دنیا جرات رویارویی و مقابله با آن را ندارد.

وی گفت: ما امروز به مدد الهی با داشتن هزاران انسان آموزش دیده و سازماندهی شده ولایت‌مدار در قالب ارتش 20 میلیونی در سراسر کشور و به ویژه در سواحل و جزایر خلیح فارس و همچنین با استفاده از تجهیزات پیشرفته به چنان اقتداری نائل شده‌ایم که توان مبارزه در بالای سطح، در سطح و در زیر سطح با قدرت‌های بزرگ دنیا را داریم.