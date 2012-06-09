به گزارش خبرنگار مهر، این مستند 45 دقیقه ای در ارتباط با زندگی و کارنامه بازیگری شهلا ریاحی بازیگر قدیمی سینمای ایران است.

در این مستند با ژاله علو، تهمینه میلانی، پوران در خشنده و تعدادی از بازیگران هم نسل وی گفتگو می شود. همچنین در کنار گفتگوهایی درباره این هنرمند دوربین همراه با ریاحی به تئاتر نصر، ساختمان رادیو و... می رود تا فضاهایی که وی پیش از این به آنجا می رفته نیز به تصویر کشیده شود.

عوامل تولید این مستند عبارتند از:نویسنده، کارگردان و تهیه کننده: مهری کشوری و مدیر تصویربرداری: میثم لطفعلی.