قیمت نان در بروجرد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، علی شاهرودی در جلسه شورای آرد و نان شهرستان بروجرد در این رابطه اظهار داشت: قیمت جدید نان لواش با وزن 185 ګرم 125 تومان تعیین شده است.

وی ادامه داد: نان سنگک نیز با وزن چانه 640 ګرم 400 تومان، نان تافتون با وزن چانه 500 گرم 340 تومان و نان بربری با وزن چانه 500 گرم 340 تومان نرخ گذاری شده است.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان بروجرد یادآور شد: تمام واحدهای نانوایی موظف هستند با نصب تابلویی عناوین ساعات کار، وزن نان، نرخ نان و شماره تلفن 126در مقابل دید عموم مردم قرار دهند.