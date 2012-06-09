اولین فیلم شبکه نمایش خانگی با نقد روانشاناسانه توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، نسخه کامل "اسب حیوان نجیبی است" وارد شبکه نمایش خانگی شد. در ابتدای این نسخه، نقد و بررسی روانشناسانه این توسط کارشناس این حوزه بهنام اوحدی انجام می شود و پس از آن در منویی تاکید شده، نمایش این فیلم در خانواده به تشخیص و تایید والدین بستگی دارد.

"اسب حیوان نجیبی است" داستان چند نفر است که ناخواسته از سر شب تا بامداد با هم همراه می شوند. از بازیگران فیلم می توان به رضا عطاران، حبیب رضایی، پارسا پیروزفر، مهتاب کرامتی، باران کوثری، کارن همایونفر، مهران احمدی، ماهایا پطروسیان، بابک حمیدیان، اشکان خطیبی، احمد مهران فر، محمد باغبانی و با صدای پانته آ بهرام اشاره کرد.

عبدالرضا کاهانی این فیلم را کارگردانی کرده و مدیریت فیلمبرداری آن برعهده محمدرضا سکوت است.