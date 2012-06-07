مدیران قبلی تجارب خود را در اختیار مدیران بعدی قرار دهند

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم نصراللهی ظهر پنج شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیر کل بهزیستی استان مرکزی گفت: هیچ مدیری به تنهایی نمی تواند موفق باشد بلکه باید همه دست ها و اراده ها به اشکال متنوع در آن مجموعه گرد آیند تا نتیجه مطلوب نمایان شود.

وی افزود: یکی از رموز اساسی مدیریت در نظام جمهوری اسلامی یاد خداست و همه مسئولین و مدیران باید به این مهم توجه و جز اطاعت و رضای خدا قدم برندارند.

وی با تاکید بر اینکه مدیران باید به حفظ بیت المال دقت داشته باشند افزود: مدیران باید به اینکه در ماورای این عالم حساب و کتابی است توجه داشته باشند و در مواجهه با مردم با احترام برخورد کنند زیرا مردم همیشه حامی این انقلاب بوده اند .

نصراللهی با بیان اینکه نگاه مثبت اسلامی ودینی در ورود به امور کارگشاست، اظهار داشت: هم اکنون جمهوری اسلامی به عنوان الگو حرکت به سوی حکومت اسلامی در دنیاست و اتحادیه اروپا، 1+5 و مدعیان دروغین باید بدانند که ایران با نگاه قرآنی دنیا را فتح خواهد کرد یعنی معنویت قرآن را در همه عالم منتشر خواهد کرد.

وی گفت: امروزه ما شاهد حرکت هایی در این راستا در کشورهای اسلامی با مدیران خائن در لوای بیداری اسلامی و در کشورهای دیگر به عناوین مختلف هستیم.

در پایان این مراسم از تلاش های حامد افراسیابی مدیرکل سابق بهزیستی تقدیر و رضا ربیعی به عنوان مدیر کل جدید این اداره معرفی شد.