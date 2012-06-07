زنان ما با پیروی از حضرت زینب‌(س) نقش بزرگی در پیروزی انقلاب داشتند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مهدی مهدوی نژاد در کنگره ملی حضرت زینب(س) که قبل از ظهر پنج شنبه در مدرسه عالی امام خمینی(ره) برگزار شد، اظهار داشت: زنان ما با تاسی به شخصیت برجسته حضرت زینب(س) از صلابت و شجاعت ایشان الگو گرفتند و نظام اسلامی را از آسیب ها مصون و محفوظ کردند.



وی تبیین اهداف مختلف سیره حضرت زینب (س) و الگوگیری زنان در شناسایی حق از باطل را از اهداف برگزاری کنگره برشمرد.



رئیس کنگره ملی حضرت زینب(س)، تشکیل کمیته های هفت گانه با مشارکت کلیه دستگاه ها، ارسال اطلاع رسانی به 14 هزار پژوهشگر سراسر کشور، راه اندازی سایت عقیله و دبیرخانه آنلاین برای دریافت آثار را از جمله اقدامات انجام شده توسط دبیرخانه کنگره ذکر کرد.



وی با اعلام اینکه 531 مقاله به دبیرخانه کنگره ارسال شد ابراز داشت: از این تعداد 443 مقاله قابل قبول و پس از انجام سه مرحله داوری 30 مقاله انتخاب شد.



مهدوی نژاد ادامه داد: از میان 491 اثر هنری رسیده به دبیرخانه جشنواره نیز تعداد 15 اثر انتخاب شد.

