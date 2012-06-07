ظرفیت علمی مجلس باید برای رفع بیکاری و تورم به کار گرفته شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا باهنر ظهر پنجشنبه در دیدار با آیت الله جوادی آملی با اشاره به سابقه تاسیس جامعه اسلامی مهندسین اضافه کرد: این جامعه بعد از تعطیلی حزب جمهوری اسلامی تاسیس شد و در طول سالهای فعالیت خود افتخارش این بوده است که ولایت فقیه چراغ راهنمای حرکت این جامعه است.
وی اظهار داشت: افتخار ما این است که ولایت فقیه چه در دوره رهبری امام خمینی(ره) و چه در دوره زعامت امام خامنه ای، چراغ راهنمای ما بوده و در سایه سار روحانیت اعم از جامعه مدرسین و جامعه روحانیت مبارز مشی کرده و مسیرمان را طی کرده ایم.
نایب رئیس مجلس شورای اسامی بیان داشت: این جامعه همواره مراقب و مواظب این معنا بوده است و در افراط و تفریطها و در کج روی های سیاسی و در فسادها و ... تلاش کرده با تمسک به روحانیت مشی سیاسی خود را دنبال کند.
وی تاکید کرد: اگر ما به قرآن و عترت و رهنمودهای مراجع و علما تمسک نداشته باشیم معلوم نیست وضع آینده مان چگونه است.
باهنر با اشاره به فراز و نشیبهای ایجاد شده در تشکیل مجلس نهم اظهار داشت: مجلس نهم با همه فراز و نشیب هایش ایجاد شد و ما تمایل نداشتیم رقابت سنگین میان اصولگرایان وجود داشته باشد.
وی تاکید کرد: با وجود همه این مسائل با توجه به تجربه ای که من در مجلس دارم عمده نماینده ها ولایی، اصولگرا و عالم و متخصص رشته های مختلف هستند و ظرفیت خوبی برای این دوره ایجاد شده است.
نماینده مردم تهران در مجلس اضافه کرد: مجلس باید برخی مشکلات مانند تورم و بیکاری را که کار آسانی هم نیست و از مشکلات جدی مردم است سر و سامان دهد.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس جامعه اسلامی مهندسین کشور با اشاره به وجود ظرفیت علمی مناسب در میان نمایندگان مجلس تاکید کرد: تورم و بیکاری دو معضل جدی مردم است که باید ظرفیت علمی مجلس در رفع این دو مشکل به کار گرفته شود.
