سطح کیفی حلقه های صالحین در استان تهران ارتقا یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش افتتاحیه طرح نشاط و تعالی ناحیه ملارد سپاه حضرت سیدالشهداء (ع) استان تهران با حضور سردار نصیری و تمامی فرماندهان رده های مقاومت بسیج ملارد در اردوگاه شهید رجایی استان البرز برگزار شد.

در ابتدای همایش طومار حمایت از فرمایشات رهبر معظم انقلاب توسط تمامی فرماندهان رده های مقاومت بسیج ملارد امضاء شد.

در این همایش فرمانده سپاه حضرت سیدالشهدا(ع) استان تهران در پاسخ به مسائل مطرح شده گفت: اقداماتی به صورت ستادی در سطح استان تهران در حال انجام است که برای اشراف هرچه بهتر به مسائل موجود باید بازدیدهایی از مناطق صورت گیرد.

سردار نصیری در ادامه بر ارتقای سطح کیفی حلقه های صالحین تاکید کرد و گفت: این طرح از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی افزود: برای رفع برخی مشکلات فرهنگی در سطح جامعه، شورای امر به معروف و نهی از منکر نقش ویژه ای دارد و حضور بسیجیان در حوزه امر به معروف و نهی از منکر به صورت جدی و با اخلاق خوب بسیار تاثیر گذار خواهد بود.

این مسئول عنوان کرد: باید هوشیار بود چون دشمن از تمام امکانات خود استفاده می کند، در این زمینه شناخت و بصیرت مردم به خصوص بسیجیان و جوانان و نوجوانان سبب یاس و ناامیدی دشمنان خواهد شد.