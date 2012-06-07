به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمد تقی مصباح یزدی در سومین اجلاسیه استادان اخلاق حوزه‌های علمیه که ظهر پنج شنبه در موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) برگزار شد، تاکید کرد: مسائل اخلاقی و معنوی یک مطلوبیت ذاتی دارد که همه عقلا و انبیا به آن اهتمام داشتند.



وی در ادامه افزود: یک تلقی این است که مسائل اخلاقی از فضائل است و نه از تکالیف واجب و اینگونه برداشت‌ها است که اخلاق را از شکل تکلیف خارج کرده و به صورت مستحب در می‌آورد.



نماینده مجلس خبرگان رهبری دراین باره گفت: البته که نگاه اینگونه به اخلاق به صورت ظاهری منطقی به نظر می‌رسد، اما منظور از اخلاق مترقی فرا‌تر ازاین است.



وی ادامه داد: ما امروز درکشورمان یکسری ناهنجاری‌های اخلاقی درمسائل فردی و اجتماعی را مشاهده می‌کنیم، باید یقین کرد که هرکجا این ناهنجاری‌ها باشد آثار بسیار ناگواری نیزخواهد داشت و درواقع ریشه بسیاری از لغزش‌های اجتماعی و فردی همین ضعف‌های اخلاقی است.



زمانی که دریک روحانی نقصی دیده شود، زیر ذره بین گذاشته می‌شود



آیت الله مصباح ضمن اشاره به جاه پرستی، شهوترانی و فسادهای مالی به عنوان نمونه‌هایی ازاین فسادهای اخلاقی تاکید کرد: افراد عادی ویا حتی ازاقشار ممتازجامعه چنانچه لغزشهایی داشته باشند، خیلی زود ضعف‌هایشان فراموش می‌شود اما اگر اینگونه مسائل ازسوی روحانیت سربزند بار تخریبی بیشتری خواهد داشت.



وی در ادامه افزود: زمانی که دریک روحانی نقصی دیده شود، زیر ذره بین گذاشته می‌شود و اینجاست که همه روحانیت و چه بسا تمام ارزشهای مورد تاکید دین زیرسوال رفته و محکوم می‌شوند.



رئیس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) ادامه داد: به هرحال ضرورت پرداختن به مسائل اخلاقی و ترویج اخلاقیات برای مقابله با ناهنجاری‌های اخلاقی، دیگر موضوعی نیست که نیاز به تاکید داشته باشد.



وی با اشاره به اینکه شاید درهیچ دوره‌ای ازتاریخ به اندازه امروز عوامل و امکانات کافی برای گسترش فساد اخلاقی در دسترس همه افراد جامعه قرارنداشته است، اظهارداشت: گسترش همه جانبه عوامل و وسایل ایجاد کننده فساد مانند انواع شبکه‌های تلویزیونی غربی ویا اینترنت وماهواره، فقط مختص کشورما نیست و تنها سهم کوچکی ازاین طیف جهانی به کشورما هم رسیده است.



توجه به برگزاری درسهای اخلاقی مستمر و با کیفیت در مدارس



آیت الله مصباح یزدی دراین باره گفت: برای حل این مسئله باید توجه داشت که دوره جلوگیری ازورود پخش این گونه وسایل گذشته است و اینگونه برخورد‌ها امروزه دیگر جواب نمی‌دهد، فسادهایی درحال حاضروجود دارند که اگر شرایط برایشان محقق شود، می‌توانند دین وایمان و دنیا وفرد واجتماع را به مرز نابودی برسانند.



عضو جامعه مدرسین حوزه ادامه داد: به نظر می‌آید یکی ازمهم‌ترین گامهای عملی برای مقابله با اینگونه ناهنجاری‌ها برگزاری درسهای اخلاقی مستمر و با کیفیت درمدارس و حوزه‌های ما است.



وی اضافه کرد: توجه به این نکته ضروری و چه بسا حیاتی است که برای هزاران نفر ازطلاب در حوزه‌های دینی چه کسانی دروس اخلاقی را تدریس کنند و کیفیت مورد انتظار اساتید باید چگونه باشد و درواقع باید روی برنامه‌هایی مانند تربیت مدرسین اخلاق سرمایه گذاری کرد تا محصلین از مفاسد درامان بمانند.



لزوم پاسخگویی به نیاز جوانان امروز



آیت الله مصباح یزدی با تاکید براینکه جوانان امروزی با نسل گذشته تفاوت داشته و خواهان حرف‌ها و مطالب جدیدی هستند، ادامه داد: باید بتوان بستری مهیا کرد تا مراجعه به منابعی صورت گیرد که پاسخگوی نیاز و خواست جوانان امروز هستند.



وی در ادامه افزود: مهم‌ترین موضوع با توجه به روحیه جوانان امروز ایجاد تغییرات نهادی در رفتار آن‌ها است و این تغییرزمانی ایجاد می‌شود که نگاه جوانان به خود وهستی تعریف شود.



این استاد حوزه علمیه قم گفت: با سیری درقرآن متوجه می‌شویم که کمتر سوره‌ای وجود دارد که راجب به دنیا وسبک شمردن آن مطلبی نداشته باشد و تاکید مستمر قرآن کریم بر این است که مردم زندگی چند روزه دنیا را وسیله‌ای برای مطاع آخرت خود قراردهند.



وی تاکید کرد: اینگونه است که می‌توانیم همت بلندشان را برای رسیدن به سرانجام مطلوب هدایت کنیم و درواقع باید تاکید کرد که اخلاق را مبتنی بر یک جهان بینی قرار دهیم.



آیت الله مصباح در پایان بیان داشت: تلاش کنیم که جوانان را از ابتدا با این مسائل آشنا کنیم و آن‌ها را با موجودیت خودشان و هدف از خلقتشان روبه رو سازیم و برایشان روشن کنیم که ضرر‌ها وسودهای رفتار‌هایشان در آخرت چه نتایجی برایشان خواهد داشت.