معرفی برنامه های انتخاباتی احزاب از رادیو وتلویزیون مالزی / فرصت برای احزاب سیاسی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی مالزی (برناما)، "رییس یتیم" افزود: هر زمان که آغاز دوره مبارزات انتخاباتی توسط کمیسیون انتخابات اعلام شود، احزاب مجاز خواهند بود برنامه های خود را از طریق کانالهای مختلف رادیو و تلویزیون دولتی مالزی اطلاع رسانی کنند.

وی به میزان زمان اختصاص یافته برای احزاب اشاره نکرد و اظهار داشت: این تصمیم دولت مالزی برای تسهیل شرایط برای احزاب سیاسی مختلف در زمان برگزاری انتخابات و بر اساس ماده 10 قانون اساسی مالزی در خصوص آزادی بیان اتخاذ شده است.

وزیر فرهنگ و ارتباطات مالزی به اجرای برنامه های مشابه انتخاباتی در کشورهای سنگاپور و تایلند اشاره کرد و گفت: در آخرین انتخابات در میانمار نیز این فرصت برای احزاب سیاسی فراهم شده است.

کنترل رسانه ها توسط دولت و استفاده دولت از شبکه های رادیو و تلویزیونی دولتی با اهداف تبلیغات انتخاباتی یکی از انتقادات مخالفان دولت در این کشور بوده است و دولت با این تصمیم تلاش دارد فشار مخالفان برای عدم امکان استفاده از رسانه های گروهی را کاهش دهد.