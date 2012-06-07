۱۸ خرداد ۱۳۹۱، ۲۰:۰۸

وزیرفرهنگ و ارتباطات :

معرفی برنامه های انتخاباتی احزاب از رادیو وتلویزیون مالزی / فرصت برای احزاب سیاسی

کوالالامپور- دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر درجنوب شرق آسیا: وزیر فرهنگ و ارتباطات مالزی از تخصیص زمان برابر به احزاب برای معرفی برنامه های خود از رادیو تلویزیون دولتی این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی مالزی (برناما)، "رییس یتیم" افزود: هر زمان که آغاز دوره مبارزات انتخاباتی توسط کمیسیون انتخابات اعلام شود، احزاب مجاز خواهند بود برنامه های خود را از طریق کانالهای مختلف رادیو و تلویزیون دولتی مالزی اطلاع رسانی کنند.

وی به میزان زمان اختصاص یافته برای احزاب اشاره نکرد و اظهار داشت: این تصمیم دولت مالزی برای تسهیل شرایط برای احزاب سیاسی مختلف در زمان برگزاری انتخابات و بر اساس ماده 10 قانون اساسی مالزی در خصوص آزادی بیان اتخاذ شده است.

وزیر فرهنگ و ارتباطات مالزی به اجرای برنامه های مشابه انتخاباتی در کشورهای سنگاپور و تایلند اشاره کرد و گفت: در آخرین انتخابات در میانمار نیز این فرصت برای احزاب سیاسی فراهم شده است.

کنترل رسانه ها توسط دولت و استفاده دولت از شبکه های رادیو و تلویزیونی دولتی با اهداف تبلیغات انتخاباتی یکی از انتقادات مخالفان دولت در این کشور بوده است و دولت با این تصمیم تلاش دارد فشار مخالفان برای عدم امکان استفاده از رسانه های گروهی را کاهش دهد.   

