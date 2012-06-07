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۱۸ خرداد ۱۳۹۱، ۲۰:۲۸

به مناسبت روز محیط زیست ؛

چاپ سرمقاله مشترک و همزمان روزنامه مانیلا تایمز و تهران تایمز/ همکاری رسانه ای

چاپ سرمقاله مشترک و همزمان روزنامه مانیلا تایمز و تهران تایمز/ همکاری رسانه ای

کوالالامپور- دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا: در راستای گسترش همکاری های مشترک بین روزنامه تهران تایمز و مانیلا تایمز، همزمان با روز جهانی محیط زیست به پیشنهاد روزنامه تهران تایمز سرمقاله مشترکی تنظیم و به طور همزمان در تهران و مانیل پایتخت فیلیپین به چاپ رسید .

به گزارش خبرگزاری مهر، سال گذشته برای نخستین بار و به صورت مستقل تفاهمنامه همکاری بین روزنامه های تهران تایمز و مانیلا تایمز منعقد گردید .

بر اساس این تفاهمنامه ،در هفته های اخیر مطالبی در خصوص روز فردوسی و روز خیام از سوی روزنامه تهران تایمز تهیه و با پیگیری رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در رونامه مانیلا تایمز فیلیپین به چاپ رسید.

در این نوشتار به برخی مواضع کشورهای صنعتی و توسعه یافته ، بی توجهی به مسائل زیست محیطی از سوی آنان ، سیاسی برخورد نمودن این کشورها با مسائل حیاطی جامعه بشری ، بی توجهی به قوانین و مقررات بین المللی ، اتخاذ سیاست های غیر متوازن اشاره شده است .

کد مطلب 1620933

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