چاپ سرمقاله مشترک و همزمان روزنامه مانیلا تایمز و تهران تایمز/ همکاری رسانه ای

به گزارش خبرگزاری مهر، سال گذشته برای نخستین بار و به صورت مستقل تفاهمنامه همکاری بین روزنامه های تهران تایمز و مانیلا تایمز منعقد گردید .

بر اساس این تفاهمنامه ،در هفته های اخیر مطالبی در خصوص روز فردوسی و روز خیام از سوی روزنامه تهران تایمز تهیه و با پیگیری رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در رونامه مانیلا تایمز فیلیپین به چاپ رسید.

در این نوشتار به برخی مواضع کشورهای صنعتی و توسعه یافته ، بی توجهی به مسائل زیست محیطی از سوی آنان ، سیاسی برخورد نمودن این کشورها با مسائل حیاطی جامعه بشری ، بی توجهی به قوانین و مقررات بین المللی ، اتخاذ سیاست های غیر متوازن اشاره شده است .