کاهش جمعیت گرازهای وحشی در چالدران/ روستاها ایمن می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، منطقه چالدران به دلیل شرایط آب و هوایی به عنوان یکی از زیستگاه های اصلی گرازهای وحشی محسوب می شود ولی متاسفانه در سالهای اخیر برخی مردم این زیستگاه ها را تخریب و تصرف کرده و تبدیل به اراضی کشاورزی کرده اند.

این اقدام موجب شده بود گرازهای وحشی برای ادامه حیات و بقای خود و تامین غذا وارد مزارع کشاورزی شده و ضمن آسیب رساندن به این اراضی موجب ترس و وحشت اهالی منطقه شوند، هجوم گله ای در شب و مخفی شدن گرازها در پشت نیزارها، خسارت جانی دو تن از اهالی منطقه از دیگر مسائل و مشکلاتی است که مردم این منطقه با آن دست به گریبان بودند.

نکته قابل تامل اینکه مسئولان این شهرستان اعتقاد داشتند، محیط زیست در برابر این معضل زیست محیطی سکوت کرده و اقدامی انجام نمی دهد ولی در عین حال مسئولان محیط زیست می گویند مردم و مسئولان این منطقه با تخریب و تصرف زیستگاه این حیوان مقصر اصلی هستند.

در این راستا و به دنبال انتشار گزارشی با عنوان تخریب زیستگاههای گرازهای وحشی/ 8 روستای چالدران در معرض تهدید در خبرگزاری مهر طی ماه گذشته اداره محیط زیست چالدران از تعدیل جمعیت گرازهای وحشی در روستاهای این شهرستان خبر داد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست چالدران:جمعیت گرازهای وحشی تعدیل می شود

رئیس اداره حفاظت محیط زیست چالدران گفت:جمعیت در حال افزایش گرازهای وحشی در روستاهای مرزی چالدران تبدیل به یک معضل و باعث بوجود آمدن خسارات زیادی برای کشاورزان شده بود، که طی سه مرحله و با اعزام شکارچیان جمعیت روبه افزایش گرازهای وحشی در حال تعدیل است.

احمد باقرزاده از پرداخت خسارات کشاورزان خبر داد و اظهار داشت: با تخصیص اعتبارات و کارشناسی خسارات وارده به کشاورزان تا کنون 400 میلیون ریال به کشاورزان پرداخت شده است.

وی یادآور شد: در طول یک سال اخیر به یک نفر خسارت جانی و زمینهای زراعی 20 نفر از کشاورزان در اثر حمله گرازهای وحشی دچار تخریب شد.

به گزارش مهر، هر چند از گراز به عنوان حیوان وحشی نام برده می شود ولی همین حیوان وحشی تا زمانی که ما انسانها وارد زیستگاه آن نشده و تخریب و تصرفی انجام نداده باشیم اقدامی در جهت ترس، خسارت مالی و جانی انسانها انجام نمی دهد.

به نظر می رسد فرهنگ سازی و اطلاع رسانی به عنوان حلقه گمشده برای صیانت و حفاظت از محیط زیست و گونه های مختلف حیوانی و جانوری می تواند تا حد زیادی از بروز این مشکلات جلوگیری کند.