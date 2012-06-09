مریم طوسی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص رقابت های مرحله اول لیگ برتر دوومیدانی بانوان که روز پنجشنبه برگزار شد، تصریح کرد: قرار بود رقابت دوی 400 متر ساعت چهار و سی دقیقه آغاز شود که متاسفانه نمی دانم به چه دلیلی این رقابت با یک ساعت تاخیر و در ساعت پنج و سی دقیقه استارت خورد.

وی افزود: اگر در این رقابت ها موفق به ثبت رکورد ورودی المپیک شوم، مجوز حضور در المپیک را به دست می آورم. پانزده دقیقه مانده به آغاز مسابقه مشغول گرم کردن بدنم شدم. زمانی که کاملا برای رقابت آماده شده بودم اعلام کردند که دوی 400 متر در زمان مقرر برگزار نمی شود که این امر باعث بیشتر شدن استرسم و برهم خوردن سیستم بدنی ام شد. فشار بالای روانی از یک سو و گرمی هوا از سوی دیگر و همچنین تاخیر یک ساعته در برگزار مسابقه باعث شد که موفق به کسب رکورد ورودی المپیک نشوم.



عضو تیم ملی دوومیدانی بانوان کشورمان با اشاره به اینکه رکورد ورودی المپیک در ماده "400" متر "52" ثانیه و "30" صدم ثانیه است ، اظهار کرد: صبح روز مسابقه به دستور "تاتیانا" مربی شخصی ام ، "400" متر را به صورت انفرادی دویدم که در آن زمان "53" ثانیه را ثبت کردم و قطعا اگر مسابقه در زمان تعیین شده استارت می خورد ، موفق به کسب سهمیه المپیک می شدم چرا که صبح در شرایط مسابقه قرار نداشتم و این رکورد را از خودم به جا گذاشتم. ضمن اینکه فینال رقابت های 400 متر صبح برگزار نمی شود و همیشه این مسابقات در ظهر پیگیری می شود. تمرینات خوبی را طی این مدت سپری کرده بودم. واقعا حیف شد که چنین موقعیت خوبی را از دست دادم.



وی با بیان اینکه مطمئن بودم در این رقابت ها سهمیه کسب می کنم، گفت: پس از پایان مسابقات به داوری رئیس فدارسیون دوومیدانی زنگ زدم و موضوع را برایش شرح دادم. او از شنیدن این ماجرا جا خورد و گفت که فردا شخصا مسابقات را از نزدیک پیگیری می کند.



طوسی تصریح کرد: تا این لحظه هرچه از داوری خواسته ام برایم فراهم کرده است. باور دارم که می توانم سهمیه المپیک را به دست بیاورم. اینجا شرایط سختی دارم چرا که فاصله نفر دوم با من زیاد است و باید با خود رقابت کنم و بجنگم.

وی در خصوص عدم توجه مسئولین ورزش به مدال آوری هایش، تاکید کرد: مدال طلایی که در رقابت های آسیایی داخل سالن کسب کردم اولین مدال تاریخ بانوان در این مسابقات بود. انتظارم بیش از این ها بود. فدراسیون در حد بضاعت خود من را حمایت کرد اما بیشتر مردم بودند که گلایه هایی در این راستا داشتند.

رکورددار دوهای 100 و200 متر کشورمان در پاسخ به این سوال که چرا بانوان مورد کم لطفی قرار می گیرند؟ اظهار کرد: واقعا نمی دانم. شرایط ما به نسبت آقایان خیلی سخت تر و بدتر است. ما با سختی در رقابت ها شرکت می کنیم. حالا که ما موفق به کسب مدال شده ایم باید بگونه ای رفتار شود که باید برای سایر دختران هم انگیزه هایی صورت بگیرد.

وی در مورد مشکلات مالی خاطرنشان کرد: مشکل اصلی ما همین موضوع است. فدراسیون در حد بضاعتش حمایتم می کند اما من تنها نیستم. داوری واقعا حمایت های خوبی از ما می کند که این موضوع نسبت به گذشته کاملا محسوس تر شده است ولی دوومیدانی یک رشته پر هزینه است. اگر پدر و مادر پشتیبانم نبودند، به اینجا نمی رسیدم. تا چه زمانی پدر و مادرم باید پیگیر کارهای من باشند و هزینه هایم را پرداخت کنند؟