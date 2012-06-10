احسان روزبهانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص شرایط تمرینی تیم ملی بوکس تصریح کرد: هر روز 2 جلسه تمرین پرفشار را سپری می‌کنیم که صبح‌ها مشغول بدنسازی و بعدازظهرها هم به بوکس و مرور فن می‌پردازیم. طبق برنامه قرار است که تا یک ماه دیگر هم همین برنامه را ادامه بدهیم.

وی در خصوص اعزام تیم ملی بوکس به ایتالیا اظهار داشت: هفته آینده برای برپایی اردویی تدارکاتی عازم ایتالیا خواهیم شد. این اردوی بسیار عالی خواهد بود، چرا که تیم‌های حاضر در آن با بازیکنان المپیکی و اصلی خود شرکت می‌کنند. اوکراین و ایرلند دو تیم دیگر این تورنمنت خواهند بود. اوکراین قهرمان جهان و ایتالیا هم کشوری صاحب سبک است. فکر می‌کنم این سفر بهترین اردوی چند سال اخیر ما باشد.

عضو تیم ملی بوکس ایران تاکید کرد: زمانی بود که بوکسورهای ما با شنیدن نام حریفان روسی خودشان را از پیش بازنده می‌دیدند اما حالا به این خودباوری رسیده‌ایم که توان بردن آنها را نیز داریم. روس‌ها هم مانند ما 2 دست دارند. ضمن اینکه قدرت بدنی ما از آنها بالاتر است.

وی ادامه داد: مشکل خاصی ندارم اما گاهی در تمرینات تیم ملی دست مصدومم که چندی پیش در گچ قرار داشت، درد می‌گیرد که این موضوع هم بهانه‌ای برای مدال نگرفتن نیست.

روزبهانی با بیان اینکه بهانه‌ای برای عدم کسب مدال ندارد، تصریح کرد: صددرصد قول کسب مدال می‌دهم. قرار بود شرایطی را برای‌مان مهیا کنند که آنها محقق نشد اما باز هم این قول را می‌دهم که در المپیک لندن مدال کسب می‌کنم. قرار بود حقوق‌های ما را افزایش بدهند که این امر صورت نگرفت و مسائل دیگری از این قبیل که انجام نشد. این موضوعات را برای خودم حل کرده‌ام و هیچ بهانه‌ای هم برای عدم کسب مدال ندارم و قاطعانه می‌گویم که در لندن مدال می‌گیرم.

وی در پاسخ به این سئوال که "آیا با قول کسب مدال، توقعات را بالا نمی‌برید؟"، گفت: خیر. باید دیدگاه مردم نسبت به بوکس عوض شود. به مسئولین گفته‌ام که اگر مسابقات را از تلوزیون نشان بدهند خیلی بهتر است، چرا که این کار باعث افزایش انگیزه‌ام می‌شود. اگر بدانم مردم ایران مرا نگاه می‌کنند با تمام انرژی و انگیزه‌ام می‌جنگم. ضمن اینکه قرعه در بوکس خصوصا در بازی اول اهمیت بالایی دارد چرا که این رشته ورزشی تک حذفی است. به نظرم بازی اول فینال است که اگر برنده از رینگ خارج شویم و روی دور بیفتیم، شرایط‌مان متفاوت خواهد شد.

بوکسور المپیکی کشورمان در پاسخ به این پرسش که "چرا به بوکس کم لطفی می‌شود؟"، اظهار کرد: نمی‌دانم شاید چون فکر می‌کنند این رشته خشن است به آن کم لطفی می‎کنند اما این ورزش خیلی خشن نیست و در فهرست ورزش‌های پرخطر جهان در جایگاه چهاردهم یا پانزدهم قرار دارد.