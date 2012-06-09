اختصاص 30 هکتار از شالیزارهای صومعه سرا به کشت توأم برنج و ماهی

رضا شاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طرح پروژه کشت توام برنج و ماهی در اواخر فروردین و اواسط اردیبهشت ماه امسال به مدت سه روز در شهرستان صومعه سرا به اجرا در آمد.

وی همچنین با اشاره به اینکه 15 هزار قطعه از انواع بچه ماهیان گرم آبی از سوی شیلات به صورت رایگان تحویل کشاورزان شده است، اظهارداشت: کشاورزانی که برای نخستین بار در سال جاری به اجرای این طرح پرداختند به ازای هر هکتار 50 درصد بچه ماهی رایگان از شیلات و بقیه را خودشان خریداری و رهاسازی کردند.

رئیس شیلات صومعه سرا در ادامه ارزش بچه ماهیان ترویجی شیلات را 60 میلیون ریال عنوان کرد و یادآور شد: هدف از اجرای این طرح استفاده دو منظوره از آب و اراضی شالیزاری، تولید برنج با کیفیت و مطلوب، تولید ماهی، کاهش استفاده از سموم و کودهای شیمیایی و افزایش درآمد خانوارهای کشاورزی و روستایی است.