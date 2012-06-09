به گزارش خبرنگار مهر، ذوب‌آهن در حالی طی روزهای گذشته با بسیاری از بازیکنان فصل گذشته خود به توافق رسید که تیم اصفهانی همچنان برای فصل آینده خود با دروازه‌بانی به توافق نرسیده است.

شهاب گردان و محمد باقر صادقی، دو دروازه‌بان ذوب‌آهن هفته گذشته به تیم‌های پرسپولیس و سپاهان پیوستند و ذوب‌آهن برای پست دروازه‌بان به دنبال جذب یک بازیکن دیگر است.

پس از آنکه جدایی شهاب گردان و محمدباقر صادقی از تیم ذوب‌آهن قطعی شد، ذوبی‌ها این روزها به دنبال جذب دروازه‌بان برآمده‌اند و مذاکراتی با بازیکنان مختلف داشته‌اند .

مسئولان ذوب‌آهن به دنبال این هستند که عیسی اندوی، دروازه‌بان سنگالی خود را باز گردانند و اندوی هم موافقت خود را با حضور در ایران به ذوبی‌ها اعلام کرده است.