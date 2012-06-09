محسن ایران‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور در تیم سپاهان و امضای قرارداد با این تیم اصفهانی اظهار داشت: اگرچه برای فصل آینده پیشنهادات زیادی داشتم اما ترجیح دادم به تیم سپاهان بپیوندم تا فصل خوبی را در اصفهان بگذرانم و مطئنم شرایط من در فصل جاری بهتر از فصل قبل خواهد بود.

وی ادامه داد: سپاهان یک باشگاه بزرگ است و افتخارات بسیاری ازآن خود کرده و به نظر من افتخار هر کسی است که در تیم سپاهان بازی کند و امیدوارم دوران خوبی در این تیم اصفهانی داشته باشم.

مدافع سپاهان در مورد بازی‌هایش در تیم شاهین و عملکرد خوبش در دیدارهای پایانی لیگ برتر اظهار داشت: اگرچه سقوط تیم شاهین برای ما تجربه تلخی به حساب می‌آمد اما در بازی‌های پایانی لیگ تلاش می‌کردیم که مانع سقوط تیم شویم و همین مسئله باعث شد عملکرد خوبی از خود به نمایش گذاریم و تیم‌های بسیاری به بازیکنان شاهین علاقمند شوند.