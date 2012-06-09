تولید خودروی پایش سیار برای نظارت بر پوشش شبکه های موبایل

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای نظارت آنلاین بر تمام اپراتورهای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات با تلاش و پشتکار تولیدکنندگان داخلی، 30 دستگاه خودروی پایش سیار طیف فرکانس برای مانیتورینگ سرویسهای رادیویی و پوشش تلفن همراه توسط شرکتهای داخلی طراحی و تولید شده است.

همچنین سه سامانه پایش باندهای فرکانسی HF،UHF و VHF و سامانه مسدودکننده (جمر) برای مانیتورینگ سرویسهای رادیویی و برای حمایت از تولید در داخل کشور از سوی تولیدکنندگان داخلی طراحی، ساخت و راه‌اندازی شده که در پی آن امواج رادیویی از 10 کیلوهرتز تا 40 گیگاهرتز در کشور پایش می شود.

برای تامین فضای فرکانسی امن و سالم، با تامین تجهیزات مورد نیاز، ایستگاهها و تجهیزات پایش طیف رگولاتوری نسبت به سال 88 بالغ بر 57 درصد رشد کرده و در حال حاضر فضای فرکانسی سراسر کشور از طریق 126 ایستگاه ثابت و سیار به صورت آنلاین نظارت می‌شود.

ثبت بین‌المللی بیش از 8400 ایستگاه در اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU) در باندهای فرکانسی مهم برای حفاظت از حقوق فرکانسی کشور از دیگر اقدامات صورت گرفته در این راستا است.