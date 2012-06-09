امیر انصاری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه، از مجموع از دو هزار و 700 واحد صنعتی، 195 واحد صنعتی استان مرکزی آلاینده هستند گفت: این واحدها باید با رفع آلایندگی در راستای توسعه همه جانبه استان گام بردارند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر 600 واحد صنعتی استان مستعد ایجاد آلایندگی هستند گفت: این واحدها اکنون آلایندگی ندارند اما ظرفیت بالقوه ایجاد آلایندگی را دارند که باید مورد کنترل باشند.

انصاری در مورد رفع آلایندگی واحدهای صنعتی استان، گفت: براساس برنامه پنجم توسعه وضعیت واحدهای صنعتی آلاینده و مستعد آلایندگی استان باید اصلاح شوند.

مدیرکل سازمان حفاظت محیط زیست استان مرکزی با بیان اینکه، در برنامه پنجم توسعه باید هر سال 20 درصد از صنایع آلاینده استان ها اصلاح یا در صورت عدم اصلاح این وضعیت حذف شوند گفت: با تشکیل کارگروه مدیریت و کاهش صنایع آلاینده این مهم با جدیت در استان مرکزی در حال پیگیری است.

وی تصریح کرد: راهبردهای لازم برای اصلاح یا حذف کامل واحدهای آلاینده استان تا پایان سال 94 هدف گذاری شده است.

انصاری در ادامه در مورد برنامه کاهش آلایندگی واحدهای صنعتی در سال جاری گفت: واحدهای آلاینده صنعتی استان باید نیمی از آلانیدگی خود را کم کنند و تاکنون در مورد کاهش آلایندگی واحدهای آجرپزی و ایزوگام استان اقدامات اساسی انجام شده است.