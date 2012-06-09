بیش از سه میلیون سهم در بورس سمنان خرید و فروش شد

به گزارش خبرنگار مهر، در بورس منطقه سمنان در هفته منتهی به هفدهم خرداد، ارزش معاملات داد و ستد شده، 10 میلیارد و 96 میلیون و 600 هزار ریال اعلام شده است.

در گزارش ارسالی بورس منطقه ای سمنان به مهر، آمده است: از تعداد کل سه میلیون و 208 هزار و 360 سهم داد و ستد شده در هفته جاری، یک میلیون و 465 هزار و 468 سهم به ارزش بیش از شش میلیارد و 167 میلیون ریال خریداری و یک میلیون و 742 هزار و 892 سهم به ارزش بیش از سه میلیارد و 929 میلیون ریال به فروش رسیده است.

گزارش روز شمار هفته جاری بورس منطقه سمنان

شنبه

در معاملات روز شنبه بورس منطقه سمنان به ارزش بیش از چهار میلیارد و 947 میلیون ریال سهم داد و ستد شد.

در داد و ستد های بازار بورس شنبه سمنان، یک میلیون و 509 هزار و 511 سهم بین معامله کنندگان، خرید و فروش گردید.

به گزارش بورس منطقه ای سمنان از تعداد کل یک میلیون و 509 هزار و 511 سهم داد و ستد شده، 652 هزار و 517 سهم به ارزش بیش از دو میلیارد و 582 میلیون ریال به خرید اختصاص و 856 هزار و 994 سهم به ارزش بیش از دو میلیارد و 365 میلیون ریال نیز به فروش رسیده است.

به این ترتیب 48 درصد از ارزش معاملات روز شنبه بورس سمنان به فروش و 52 درصد به خرید اختصاص داشته است.

روزهای یکشنبه و دوشنبه، بورس منطقه سمنان تعطیل بوده است.

سه شنبه

در معاملات روز سه شنبه بورس منطقه سمنان به ارزش بیش از یک میلیارد و 739 میلیون ریال سهم داد و ستد شد.

در داد و ستد های بازار بورس روز سه شنبه سمنان، 952 هزار و 259 سهم بین معامله کنندگان، خرید و فروش گردید.

در گزارش بورس منطقه سمنان به مهر آمده است که از تعداد کل 952 هزار و 259 سهم داد و ستد شده، 383 هزار و 60 سهم به ارزش بیش از 717 میلیون ریال خریداری و 569 هزار و 199 سهم به ارزش بیش از یک میلیارد ریال هم به فروش رسیده است.

59 درصد از ارزش معاملات روز سه شنبه بورس سمنان به فروش و 41 درصد به خرید اختصاص داشته است.

چهارشنبه

در معاملات روز چهارشنبه بورس منطقه سمنان به ارزش بیش از سه میلیارد ریال سهم داد و ستد شد.

در داد و ستدهای بازار بورس روز چهارشنبه سمنان، 746 هزار و 590 سهم بین معامله کنندگان، خرید و فروش شد.

در گزارش بورس منطقه سمنان به مهر آمده است که از تعداد کل 746 هزار و 590 سهم داد و ستد شده، 429 هزار و 891 سهم به ارزش بیش از دو میلیارد و 866 میلیون ریال به خرید اختصاص داشته است.

همچنین از این میزان سهم داد و ستد شده، 316 هزار و 699 سهم به ارزش بیش از 542 میلیون ریال به فروش رسیده است.

به این ترتیب 16 درصد از ارزش معاملات روز چهارشنبه بورس سمنان به فروش و 84 درصد به خرید اختصاص داشته است.

پنجشنبه

در پایان معاملات انجام شده در هفته جاری در بورس سمنان، 61 درصد از ارزش معاملات به خرید و 39 درصد به فروش اختصاص داشت.