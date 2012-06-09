67 هنرمند برگزیده دوسالانه بین المللی خوشنویسی معرفی می شوند

محمد حسین شفیعی ها در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: خوشبختانه پس از یک ماه از برگزاری دوسالانه بین المللی خوشنویسی این رویداد مهم فرهنگی با کیفیتی مناسب و آبرومند برگزار شد و مورد توجه هنرمندان و استادان این رشته قرار گرفت.



وی افزود: در پایان نمایشگاه باید اذعان کرد که این دوره بسیار متفاوت از دوسالانه اول برگزار شد و مورد استقبال خوب هنرمندان قرار گرفت و رونق مطلوبی داشت.



شفیعی ها تصریح کرد: در بازدید سه روزه میهمانان خارجی که استادان برجسته خوشنویسی کشور های ترکیه، کویت، عراق و سوریه بودند به گفته این میهمانان دوسالانه بسیار خوب بوده است و این افراد از کیفیت خوشنویسی در ایران اظهار شگفتی می کردند که جای خوشحالی دارد.



وی ضمن ابراز رضایت از استقبال گروه های مختلف مردم از آثار عرضه شده در نمایشگاه دوسالانه یادآورشد: استقبال هنرمندان و جوانان نقطه امیدی برای هنرمندان کشور است که با تلاش بیشتر می توانیم گام های بلندی در آینده برداریم و پیش بینی روشن ما این است که با همت همه جانبه می توان دوسالانه سوم را باشکوه بیشتری برگزار کرد.



گام اول در معرفی دوسالانه موفق بود



دبیر دوسالانه بین المللی خوشنویسی قزوین افزود: در دوره های اول نیاز داشتیم تا دو سالانه هم در داخل و هم خارج به خوبی معرفی شود که این اتفاق افتاد و در دوسالانه دوم به نقطه بلوغ رسیده ایم که با تجربه گذشته امیدواریم دوسالانه سوم با حضور هنرمندان بیشتری از کشورهای اسلامی و خارجی باشکوهتر برگزار شود.



وی بیان کرد: هر چند در این دوره اساتید خارجی مشارکت داشتند اما در دوره بعدی با تبلیغات بموقع تلاش می کنیم تا هنرمندان خارجی بیشتری بتوانند در این رویداد فرهنگی شرکت کند و سطح کیفی رقابت ها هم افزایش یابد.



شفیعی ها در خصوص حضور کمرنگ دانش آموزان در بازدید از این دوسالانه تصریح کرد: یکی از مشکلات این دوره همزمانی برپایی نمایشگاه با تعطیلات مدارس و امتحانات دانش اموزان بود که موجب شد حضور گروهی دانش آموزان کمتر باشد که البته شاهد حضور انفرادی و پراکنده نوجوانان و جوانان در نمایشگاه بودیم که این موضوع نیز در دوره های بعدی مورد توجه قرار خواهد گرفت.



وی گفت: لازم است که جوانان را با رشته خوشنویسی بیشتر آشنا کنیم که امیدواریم در سالهای آتی برای مشارکت بیشتر جوانان برنامه ریزی بهتری صورت گیرد.



آثار دوسالانه کتاب می شود



شفیعی ها در خصوص ثبت آثار ارزشمند و منتخب دوسالانه هم اظهارداشت: با برنامه ریزی انجام شده یک ماه بعد از اختتام دو سالانه، کتاب ویژه این رویداد منتشر و بین هنرمندان و انجمن های خوشنویسی توزیع خواهد شد.



وی در خصوص توزیع کتاب دوسالانه برای هنرمندان خارج از کشور یادآورشد: برای توزیع کتاب دوسالانه در خارج از کشور برنامه ای نداریم اما اگر احساس نیاز شد در این زمینه نیز از طریق سفارتخانه ها و رایزن های فرهنگی اقدام خواهیم کرد.



67 برگزیده دوسالانه روز شنبه معرفی می شوند



شفیعی ها در پایان گفت: دوسالانه خوشنویسی ایران در قزوین با ارائه 940 اثر به دبیرخانه کار خود را از 23 اردیبهشت ماه آغاز کرد و تا 18 خرداد ماه ادامه دارد.



وی افزود: 520 اثر در بخش نمایشگاهی و 420 اثر در بخش مسابقه در دومین دوسالانه خوشنویسی عرضه شده است که در مراسم اختتامیه 67 اثر برگزیده معرفی و جوایز ارزنده ای دریافت خواهند کرد.