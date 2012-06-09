تیرماه؛ تکمیل طرح توسعه پالایشگاه شازند/تولیدروزانه 16میلیون لیتربنزین

به گزارش خبرنگار مهر، طرح توسعه پالایشگاه امام خمینی شازند از آن دست پروژه های نفتی است که توسط متخصصان داخلی در حال ساخت است و امسال تمام واحدهای طرح توسعه پالایشگاه راه اندازی می شود و گام بلندی در سال تولید ملی برای عملی کردن این شعار برداشته می شود.

پالایشگاه امام خمینی شازند اکنون به عنوان بزرگ ترین طرح بنزین سازی کشور مطرح است و جزو معدود واحدهای مختص تولید بنزین در کشور است.

طرح توسعه پالایشگاه شازند دارای 30 واحد است که تاکنون بیش از 25 واحد راه اندازی شده است، از مجموع واحدها 17 واحد از این تعداد تولیدی و مابقی واحدهای جانبی خدمات دهنده به واحدهای تولید محصول است.

استان مرکزی دروازه خودکفایی بنزین کشور

در پایان طرح توسعه، که فاز دوم پالایشگاه نیز محسوب می شود، پالایشگاه امام خمینی شازند قادر خواهد بود روزانه 16 میلیون لیتر بنزین با کیفیت تولید و وارد پمپ بنزین های کشور کند.

همچنین این پالایشگاه می تواند 90 درصد از نفت خام ورودی را به مواد با ارزش از جمله گازمایع، بنزین، گازوییل، پروپیلن و نفت سفید تبدیل کند و تنها 8.4 درصد از نفت خام این پالایشگاه را به نفت کوره و قیر تبدیل کند.

افزایش ظرفیت پالایشگاه اراک از 170 هزار بشکه در روز به 250 هزار بشکه در روز، تغییر ترکیب خوراک پالایشگاه از 100 درصد نفت خام اهواز ـ آسماری به مخلوط 55 درصد نفت اهواز ـ آسماری و 45 درصد نفت خام سنگین از حوزه های دزفول شمالی، کاهش تولید نفت کوره از روزانه 38 هزار بشکه به روزانه 15 هزار بشکه، تولید محصولات با استاندارد یورو 2004 اروپا و کاهش انتشار مواد آلاینده محیط زیست، از دیگر اهداف اجرای طرح افزایش ظرفیت و بهبود کیفیت فرآورده های نفتی پالایشگاه شازند است.

تیرماه زمان افتتاح کامل طرح توسعه

مجری طرح افزایش ظرفیت و بهبود کیفیت فرآورده های پالایشگاه امام خمینی در باره زمان دقیق راه اندازی این طرح گفت: پیش بینی راه اندازی کامل این طرح تیرماه است که امیدواریم به زودی محقق شود.

رشید سیدیان با بیان اینکه راه اندازی و افتتاح طرح توسعه پالایشگاه امام خمینی شازند گام بلندی در سال تولید ملی و خودکفایی کشور است گفت: برای مهندسان و کارگرانی که در این واحد کار می کنند چیزی شیرین تر از راه اندازی طرح توسعه پالایشگاه امام خمینی شازند نیست.

وی عملیات نصب مکانیکی همه واحدهای جانبی طرح توسعه پالایشگاه را به پایان رسیده عنوان کرد و گفت: واحد تصفیه گازوییل (GHT) اولین واحد آماده راه اندازی پالایشگاه امام خمینی(ره) در سال جدید است که تزریق کاتالیست به آن آغاز شده و کمپرسور اصلی آن نیز آماده راه اندازی است که تا نیمه اول خرداد، تولید گازوییل با کیفیت از آن آغاز شود.

سیدیان اضافه کرد: واحدهای RFCC ، RCD ،CGH، پروپیلین، گازمایع و سولفور هم از دیگر واحدهای تولیدی در مرحله پیش راه اندازی هستند و به ترتیب در مسیر بهره برداری قرار می گیرند.

فعالیت بر اساس استانداردها

مجری طرح افزایش ظرفیت و بهبود کیفیت فرآورده های پالایشگاه امام خمینی(ره) با تاکید بر نیاز کشور به تولید گازوییل با کیفیت به منظور کاهش آلاینده های زیست محیطی افزود: با راه اندازی این واحد با ظرفیت 53 هزار بشکه در روز، گوگرد تولیدی از محصولات پالایشگاه افزایش و گوگرد موجود در فرآورده های تولیدی به کمتر از 20 واحد در میلیون (ppm) کاهش می یابد که امیدواریم با کاهش آن به کمتر از 10 پی پی ام، این کیفیت بازهم ا رتقا یابد.

سیدیان با اشاره به افزایش حدود 1.5 میلیون لیتری تولید روزانه گازوییل پالایشگاه با راه اندازی واحد تصفیه گازوییل تصریح کرد: تولید گازوییل این پالایشگاه با راه اندازی این واحد به 8.9 میلیون لیتر در روز خواهد رسید.

60 درصد تجهیزات ایرانی است

بیش از 60 درصد از تجهیزات پالایشگاهی به کار رفته در طرح افزایش ظرفیت و بهبود کیفیت پالایشگاه امام خمینی(ره) شازند از منابع داخلی تامین شده است.

کارخانه های آذرآب و ماشین سازی و ده ها واحد کوچک سازنده تجهیزات انرژی و نفت از جمله مهم ترین طراحان و سازندگان تجهیزات این پالایشگاه بودند.

مدیرعامل پالایشگاه های کشور پیش از این در بازدیدی که از پالایشگاه داشت گفت: احداث یک واحد پالایشگاهی با دانش بومی، همچنین نصب تجهیز یکپارچه پالایشگاهی به وزن 450 تن، از شاخص هایی است که استفاده از توان و نیروی داخلی در اجرای طرح توسعه پالایشگاه امام خمینی (ره) را نشان می دهد.

فرهاد احمدی، نصب بلندترین برج پالایشگاهی کشور را از دیگر ویژگی های بارز این طرح خواند و ادامه داد: پالایشگاه امام خمینی (ره) شازند نخستین واحد پالایشگاهی کشور است که در تلفیق با واحدهای پتروشیمی، محصول با ارزش پروپیلن تولید می کند.

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