افزایش جریمه های تخلفات زیست محیطی

رمضانعلی رستاقی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: افزایش جریه های زیست محیطی در کاهش بروز تخلفات تاثیر بسزایی دارد.

وی عنوان کرد: همچنین با توجه به شرایط کار سخت محیط بانان اگر تلاش شود محیط بانان پس از 20 سال کار با حقوق 30 روز درماه بازنشست شوند، در ترغیب و تشویق محیط بانان موثر است.

وی درباره درگیریها و تخلفات زیست محیطی در پارک ملی گفت: در نوروز سالجاری درگیری با متخلفان محیط زیست صورت گرفت که ابوالفضل جلالی راد محیط بان وظیفه شناس پارک ملی مجروح شد.

رستاقی بیان داشت: همچنین در سال گذشته یک مامور محیط بان بنام محمدعلی افشین در حمله پلنگ زخمی شد.

مدیر پارک ملی گلستان، حمایت مسئولان و دستگاههای اجرایی، بودجه در بخش آموزش، آموزوش در مدارس ابتدایی و استفاده از مردم به عنوان همیار را از راهکارهای حفاظت از محیط زیست برشمرد.

وی عنوان کرد: با توجه به آنکه تابستان گرم و پاییز خشکی داریم و عبور جاده آسیایی از پارک ملی، رعایت موارد ایمنی از سوی مسافران و گردشگران ضروری است.

رستاقی تاکید کرد: مسافران پس از روشن کردن آتش نسبت به خاموشی و اطفای کامل آن اقدام کنند و زباله های تولیدی را در مکانهای جمع آوری زباله بیاندازند.

رئیس پارک ملی گلستان گفت: این پارک 91 هزار و 895 هکتار وسعت دارد که شامل ذخیره زیستگاهی نیز می شود.

رمضانعلی رستاقی افزود: پارک ملی دارای زیستگاههای مختلف، جنگل، صخره ای، دشتی، تپه ماهور، نیمه جنگلی و مناطق مختلف است و تراز اقلیمی متفاوت نسبت به جاهای دیگر دارد.

وی اظهار داشت: حیات وحش در آن با توجه به شرایط اقلیمی و آب و هوایی و اقلیمی دارای تنوع است که مارال، شوکا، کل و بز، قوچ، آهو، خرس، پلنگ، گربه سانان، عقاب، گرگ، پرندگکان، گنجشک ساان و .. از جمله حیوانات و وحوش هستند.

وی عنوان کرد: اطراف پارک دارای روستاهایی است که به هم چسبیده و یا فاصله اندک با جنگل دارند و در امور حفاظتی بسیار تاثیرگذار هستند.

رستاقی گفت: برای حفظ ذخیره گاه باید بین انسان و حیوان پایداری وجود داشته باشد تا هر دو سود برند و توسعه باید اصولی اجرا شود.

رئیس پارک ملی گلستان گفت: در هر جای کشور و هرجا که حیات وحش وجود دارد، شکارچی نیز هست و برای کاهش شکار غیرمجاز باید حضور محیط بانان در عرصه شبانه روزی شود.

وی عنوان کرد: محیط بانان ما بصورت شبانه روزی انجام وظیفه می کنند تا از این امانت الهی پاسداری کنند.

وی یادآورشد: با توجه به وسعت پارک ملی و افزایش جمعیت، تنها وجود محیط بانان کافی نیست و در چند سال اخیر بخش جدیدی را شروع کردیم و در این بخش از جوامع محلی و آموزش دادن و بها دادن به مردم استفاده کردیم.

رستاقی گفت: همچنین در نیروی انسانی در یکی دوسال اخیر، نیروی انسانی به پارک تزریق شده و مدیران استانی نگاه ویژه ای به این پارک دارند.

وی عنوان کرد: از جمله فعالیتهای صورت گرفته در سال قبل برگزاری همایش دین و فرهنگ محیط زیست بوده که در این همایش دهیاران و شوراهای 30 روستای حاشیه پارک شرکت داشتند.

رئیس پارک ملی گلستان عنوان کرد: نشست روحانیون در این روستاها نیز برگزار شد که این امر در جلوگیری از تخلفات شکار و تعلیف دام تاثیر بسزایی دارد.

وی عنوان کرد: استفاده از افراد بومی ترکمن برای ترویج فرهنگ پارک و حفظ آن از دیگر فعالیتها بوده است.