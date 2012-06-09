به گزارش خبرنگار مهر، افزایش قیمت نان آن هم در آستانه اجرای فاز دوم قانونی که به هدفمندی یارانهها موسوم است، امری چندان دور از ذهن نبود، چراکه دولت مدتها تصمیم گرفته است که ساز اجرای فاز دوم این قانون را کوک کند و دست به افزایش قیمتهایی بزند که به گفته خودش، طبیعی به نظر میرسد.
ماجرای مرحله سوم افزایش قیمت نان از کجا شروع شد...
در واقع، سومین مرحله افزایش قیمت نان بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانهها، پس از آن بر سر زبانها افتاد که دولت در گام اول، در هفتههای ابتدایی دومین ماه امسال، نرخ خرید تضمینی گندم را بالا برد و این وعده را به کشاورزان داد که گندم با کیفیت آنها را با قیمتی بالاتر از سال گذشته خریداری میکند.
سوم اردیبهشت ماه سال جاری بود که نمایندگان ویژه رئیسجمهور تصمیم گرفتند که قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم را 395 تومان و هر کیلوگرم گندم دوروم را 415 تومان از کشاورزان تعیین شود، این جا بود که زمزمه افزایش قیمت آرد به کارخانجات نیز بر سر زبانها افتاد، موضوعی که در روزهای ابتدایی پس از ابلاغ این مصوبه، از سوی عباس قبادی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تکذیب شد.
او در گفتگویی اعلام کرده بود که قیمت آرد تا زمانی که از ذخایر موجود گندم در اختیار کارخانجات قرار میگیرد، افزایش نخواهد یافت، اما همین زمزمه کافی بود تا بهانهای به دست کارخانجات آرد داده شود که دیگر آرد را به قیمت سابق به فروش نرسانند.
البته در همان شرایط مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کردند که قیمت آرد نباید تا زمان تصویب از سوی کارگروهی که در استانها تدارک دیده شده و مسئولیت آن با استانداران است، افزایش داشته باشد. بر همین اساس نظارتها آغاز شد و این نانواییها بودند که باید همچنان آرد را با قیمت سابق از کارخانجات تحویل بگیرند و تغییری در قیمت نان نداشته باشند.
نانوایان تنور خود را برای افزایش قیمت گرم کردند...
بررسیها و گفتگوهای خبرنگار مهر با برخی از نانوایان در سطح شهر تهران حکایت از آن دارد که آنها تنور خود را برای افزایش قیمت نان گرم کردهاند. یکی از آنها به خبرنگار مهر میگوید: آرد که از سوی بسیاری از نانوایان با نرخ آزاد خریداری میشود، باید با قیمتی که کارخانجات آرد تعیین میکنند، خریداری شود؛ در حالی که دولت میگوید که تا اطلاع ثانوی، قرار نیست که افزایش قیمتی در آرد داشته باشیم.
او ادامه میدهد: این در شرایطی است که با مصوبه دولت، افزایش دستمزد کارگران در سال جدید را شاهد هستیم و در مقابل، کارگران نانوایان نیز اگرچه همین افزایش دستمزد را از ابتدایی ترین روزهای سال جدید انتظار داشتند، به دلیل اینکه کار سختتری دارند و مجبورند ساعات بیشتری از شبانهروز را به کار مشغول باشند، دستمزد بیشتری طلب میکنند.
این نانوا که خود مالک نانوایی هم هست، میگوید: صاحبان نانوایی هم مجبور هستند که به تقاضاهای کارگران ماهری که از چند سال قبل در اختیار داشتهاند، پاسخ مثبت دهند، چراکه اگر این روزها نان را با کیفیت پایین به دست مصرفکننده بدهیم، او دیگر به خرید از ما نخواهد پرداخت و ترجیح میدهد که از نانوایی دیگری خرید کند.
یکی دیگر از نانوایانی که به پخت سنگک مشغول است، به خبرنگار مهر میگوید: ما مجبور هستیم برای جبران هزینههای خود قیمتها را افزایش دهیم، اما همین که مبادرت به افزایش قیمت میکنیم با تعزیرات مواجه میشویم، در حالی که دولت حق دارد قیمت آردی را که در اختیار نانوایان متقاضی قرار میدهد، ثابت نگاه دارد، اما آردی که به صورت آزاد از کارخانجات خریداری میشود، دیگر در اختیار دولت نیست و کارخانجات آنطور که بخواهند، بسته به کیفیت، قیمت آرد را تعیین میکنند.
وی میافزاید: برای اینکه نان کیفی به دست مردم بدهیم، مجبوریم که آرد با کیفیت هم خریداری کنیم، برخی از همکاران ما نیز البته اگرچه بخشی از آرد مورد نیاز خود را از دولت تحویل میگیرند، اما برای بالا بردن سطح کیفی آن مجبورند که آرد را با آرد کیفیتر، مخلوط کنند تا نان مطلوبی هم به دست مردم بدهند.
او میگوید: بعد از افزایش قیمتی که سال گذشته در نان داشتیم، مردم در خریدهای خود دقت بیشتری میکنند و حتی گاهی اوقات بر میزان چانهای که شاطر از خمیر برمیدارد نیز نظارت دارند و بحث میکنند که چرا کوچک شده است.
مردم چقدر از افزایش قیمت با اطلاعند...
اگرچه هنوز کارگروه تعیین قیمت آرد و نان در تهران، تصمیمی در مورد افزایش قیمت آرد نگرفته است، تا بر اساس آن، قیمت نان را نیز تعیین کند، اما مردم از همه چیز مطلع هستند و حتی بازار حدس و گمانهای آنها نیز نسبت به نان گرم گرم است.
همانطور که در صف خرید نان ایستادهام، از خانمی سوال میکنم که گویا قرار است قیمت افزایش یابد، او میگوید: بله ظاهرا قرار است که قیمت نان سنگک از 500 تومان به 600 تومان برسد، از او میپرسم، مگر رسانهها در این مورد اطلاعی دادهاند، میگوید: قبل از اینکه کار به اطلاعرسانی برسد، برخی نانواییها خود قیمت را بالا بردهاند. او میافزاید: نانوایی نزدیک به خانه دخترش در سعادتآباد، سنگک 500 تومانی را از چند روز قبل، 600 تومان فروخته است.
آقای دیگری هم که پول نان را به نانواد داده است و منتظر دریافت نان است، با سوال خانمی مواجه میشود که چرا نانوا، بقیه پول او را کم داده است، مرد در پاسخ میگوید: شاید گران شده است. خانم همچنان مصر است که بداند چرا بقیه پول مردم را کم دادهاند. مرد هم در پاسخ به این جواب بسنده میکند که به تازگی وقتی برای خرید به مغازه میروم، خیلی جویای بالا یا پایین رفتن قیمتها نمیشوم، چون فایدهای ندارد و اگر گران شده باشد، آن قدر فروشنده دلیل و مدرک میآورد که چرا گران شده است که از سوال خودم پشیمان میشوم.
خانم دیگری که برای خرید نان به تازگی به جمع ایستادگان در صف میپیوندد، خیلی زود وارد بحث میشود و میگوید: نانوایی لواش 50 تومان نان را گران کرده است، به همین دلیل چون نان سنگک همچنان به قیمت سابق فروخته میشود، قصد دارد که دیگر نان سنگک بخرد؛ چراکه به گفته او هم مقویتر است و هم قیمت مناسبتری به نسبت نان لواش و تافتون دارد.
پیش خود تصور نمیکردم که یک سوال کوچک، اینقدر در میان مردم واکنشهای متعددی به همراه داشته باشد، حال دیگر نظارهگر گفت و گوی مردم در مورد قیمت نان شدهام تا اینکه نوبت من میشود و نان را تحویل میگیرد. اما بحثها همچنان ادامه دارد...
مسئولان: هیچ نانوایی حق افزایش قیمت ندارد...
نعمتاله ترکی در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به این سوال که کارگروه تعیین قیمت آرد و نان تا کی تکلیف افزایش قیمت را مشخص میکند، میگوید: کار امروز جمعبندی نهایی خواهد شد و تا فردا اعلام خواهیم کرد.
معاون استاندار تهران میافزاید: تا زمانی که کارگروه، قیمت نهایی را اعلام نکرده است، هیچ نانوایی حق افزایش قیمت را ندارد و مردم در صورت مشاهد تخلف، نشانی نانواییها را با جزئیات تخلف، به سازمانهای صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت و بازرسی اصناف اطلاع دهند.
افزایش قیمت مصوبه کارگروه کنترل بازار را میخواهد
در این میان یکی از مسئولان سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در گفتگو با خبرنگار مهر میگوید: چنانچه امروز (شنبه)، کارگروه تعیین قیمت آرد و نان، قیمتی را برای آرد و نان اعلام کند، این قیمت قابلیت اجرایی ندارد و باید حتما مصوبه کارگروه کنترل بازار را نیز داشته باشد.
او میافزاید: سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان به این جلسات دعوت نشده است و بر همین اساس حتما باید در جریان افزایش قیمت قرار گیرد. بنابراین به محض اینکه استاندار قیمت را تائید کرد، این قیمت لازمالاجرا نیست.
جزئیات دو مرحله افزایش قیمت انواع نان
ششم اردیبهشت ماه سال گذشته بود که کارگروه تعیین قیمت آرد و نان، قیمت انواع نان در سراسر استان تهران را مصوب کرد و بر این اساس، قیمت هر قرص نان سنگک با وزن چانه 700 گرم 500 تومان، بربری با وزن چانه 600 گرم 375 تومان، تافتون و خراسانی با وزن چانه 300 گرم 250 تومان و لواش و تافتون گردان با وزن چانه 70 گرم، 125 تومان تعیین شد.
این در شرایطی بود که پیش از این، در آذرماه سال 89، دولت قیمت هر قرص نان لواش را به 100 تومان، تافتون را به 200 تومان، بربری را به 300 تومان و سنگک را به 400 تومان تغییر داده بود.
حال باید منتظر بود و دید که دولت در سومین مرحله از افزایش قیمت نان، چه نرخی را برای سنگک، تافتون، بربری و لواش پیش روی مصرفکنندگان قرار خواهد داد.
* گزارش از محبوبه فکوری
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