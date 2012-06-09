مرگ 100 نفر براثر تصادفات جاده ای گیلان

سرهنگ مجید جمشاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از این تعداد 34 نفر عابر پیاده بالای 60 سال سن و 26 نفر راکب موتورسیکلت بوده که به دلیل رعایت نکردن مقررات راهنمایی و رانندگی و عدم استفاده از کلاه ایمنی جان خود را از دست دادند.

وی همچنین به افراد کهنسال توصیه کرد: هنگام عبور از عرض معابر به ویژه بزرگراهها و آزاد راهها بطور حتم یک همراه داشته یا از پلهای عابر پیاده استفاده کنند.

فرمانده پلیس راه استان با بیان اینکه رانندگان با توجه به بافت مسکونی گیلان سرعت مطمئنه رعایت کنند، گفت: سرعت 110 کیلومتر در ساعت برای استان سرعت بالایی است اگر این سرعت به 80 کیلومتر کاهش یابد به یقین در آمار تصادفات بویژه عابران پیاده موثر خواهد بود.

وی در ادامه با اعلام اینکه موتورسیکلت سواران از ارتکاب به قوانین راهنمایی و رانندگی خودداری کنند، افزود: ایمنی در حین رانندگی به خصوص راندن موتورسیکلت یکی از ارکان استفاده از این وسیله نقلیه است.

جمشاد گفت: استفاده از کلاه ایمنی به عنوان یکی از ساده ترین و کم هزینه ترین شیوههای ایمن سازی، یکی از ابتدایی ترین و بهترین راهها برای تامین و صیانت از حیات انسانها در عرصه حمل و نقل با این وسیله نقلیه است.

وی اظهارداشت: بیشتر صدمات و تلفات ناشی از تصادف موتورسیکلت به دلیل وارد شدن ضربه به ناحیه سر وگردن بوده که این امر ضرورت بکارگیری قطعی کلاه ایمنی را به صورت یک عادت مطلوب و مهم نشان می دهد به طوری که با سوار شدن بر روی موتورسیکلت، استفاده از کلاه ایمنی مانند چرخاندن سویچ برای روشن کردن موتورسیکلت و حتی قبل از آن بعنوان یک اقدام اصلی از مجموعه اعمال جهت شروع به رانندگی است.

فرمانده پلیس راه گیلان افزود: انسان همواره در پی یافتن راهکارهایی برای حفظ سلامتی و آسایش خود است و عادت به انجام اعمال و رعایت مسائل ایمنی می تواند نقش موثری در حفظ امنیت و سلامتی هر فرد داشته باشد.

وی یادآورشد: با بکارگیری مداوم اصول ایمنی از قبیل استفاده از کلاه ایمنی برای تامین سلامتی خود می توان به سالم ماندن آحاد جامعه نیز کمک کرد.