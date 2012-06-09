ایران امتیاز یک طرفه به 1+5 نمی دهد/ دیگران به جای ایران تصمیم نگیرند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی در خطبه های نماز عبادی سیاسی جمعه اراک افزود: جمهوری اسلامی ایران امتیاز یک طرفه به 1+5 نمی دهد و هر چه غرب در استانبول و بغداد بازی کرد در مسکو با دست پر به سر میز مذاکره بنشیند.

امام جمعه اراک با اشاره به اینکه محتوای بسته پیشنهادی ایران حاوی توافق دو جانبه است گفت: ما بر آرمان امام راحل و شهدا ایستاده ایم و به کسی امتیاز نمی دهیم.

وی با تاکید بر اینکه ملت ایران به دنبال پیشرفت و استقلال علمی است گفت: ملت ایران ملی شهادت طلب است و الگوی ما امام حسین و حضرت زینب کبری است و با هیچکس هم معامله نمی کند و کسیهم نمی تواند به جای کلت و نظام ما تصمیم بگیرد.

ایران به دنبال استقلال علمی است

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی گفت: مردم شجاع ایران در دستیابی به فناوری انرژی هسته ای در برابر توطئه های دشمنان و ابر قدرتهای غربی ایستادگی می کنند و از شهادت نمی هراسند چرا که یکی از افتخارات این ملت شهادت در راه حفظ عظمت کشوراست.

وی با اشاره به حضور پور شور مردم استان مرکزی در مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) گفت: مردم همیشه در صحنه و پویای استان مرکزی با حضور خود در بیست و سومین سالروز بزرگداشت ارتحال در جوار مرقد مطهر و بیت امام راحل و حوزه علمیه اراک بار دیگر پایبندی خود را به آرمانهای امام راحل را به جهانیان ثابت کردند.

امام جمعه اراک اظهار داشت: مردم استان با حضورپور شور خود بار دیگر با آرمانها و ارزشهای بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی تجدید میثاق کردند.

وی با اشاره به اینکه پشتیبانی از آرمان های امام راحل و شهدا، کسب مدارج بالای علمی و فناوری های نوین و دستیابی به صنایع هسته ای و رسیدن به استقلال بین المللی از اهداف مهم ملت ایران است افزود: همه مسوولان و دست اندرکاران نظام جمهوری اسلامی ایران با راهنمایی های مقام معظم رهبری در دفاع از این حقوق ملت و رسیدن به این اهداف ایستادگی می کنند.

مسئولان باجدیت در حل مسائل حوزه محیط زیست و جهاد کشاورزی تلاش کنند

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هفته محیط زیست و جهاد کشاورزی و انتظارات مردم از مدیران این بخش ها گفت:با توجه به اینکه شهر اراک به دلیل وجود صنایع هوایی آلوده دارد، مسوولان با جدیت بیشتری در حل مشکلات و مسائل تلاش کنند.

آیت الله دری نجف آبادی با بیان اینکه بحث آلودگی اراک با وج.د زیر گردها دوچندان شده است بر نقش محیط زیست و فعالیت های این دستگاه در کاهش این آلودگی ها تاکید کرد و خواستار نگاه ویژه به این موضوع شد.

وی با بیان اینکه در حوزه جهاد کشاورزی باید با مدیریت و برنامه ریزی های بلند و کوتاه مدت در راستای توسعه کیفی و کمی تولید محصولات اقدام شود افزود: نظارت بر توزیع به موقع و مناسب نهاده ها، توسعه آبیاری تحت فشار در مزارع، رسیدگی به مشکلات و دغدغه های کشاورزان و کنترل میزان تولید و عرضه محصولات به بازار باید در دستور کار این سازمان در سال جاری قرار گیرد.

حضور دانشجویان در مراسم اعتکاف نشاگر پیوند میان علم و دین است

آیت الله دری نجف آبادی حضور دانشجویان و قشر جوان در مراسم معنوی اعتکاف نشانگر پیوند میان علم و دین دانست و افزود: در احادیث و روایات بسیاری این دو مهم تکمیل کننده یکدیگر عنوان شده اند.

وی با اشاره به اینکه در ایام اعتکاف در مصلای بیت المقدس اراک بیش یک هزار و 200 معتکف جوان خواهر حضور داشتند افزود: علم، دانش، فناوری و تکنولوژی در کنار معنویت، اخلاق مداری، عفاف و حجاب معنا می یابد.