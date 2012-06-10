مخالفت با تغییر مسیر بزرگراه برازجان - گناوه/ مردم خواستار تغییر مسیر

به گزارش خبرنگار مهر، در پی مخالفت مسئولان ارشد استان با خواسته مردم و مسئولان شهر آب‌پخش مبنی بر عبور بزرگراه شمال به جنوب استان بوشهر از شهر آب‌پخش، مردم و مسئولان این منطقه جمعه شب با برگزاری نشست مشترکی خواستار تغییر تصمیم مسئولان در این ارتباط شدند.

رئیس شورای اسلامی شهر آبپخش در این نشست به اقدامات صورت‌گرفته در این ارتباط اشاره کرد و بیان داشت: جلسات متعددی با حضور معاونت عمرانی فرماندار دشتستان، مجری طرح، کارشناسان راه و شهرسازی، اعضای شورای اسلامی شهر آبپخش و جمعی از شهروندان آبپخشی در قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء برگزار شد.

مصطفی رضایی اضافه کرد: در نشست پیشنهاد معاونت عمرانی فرماندار دشتستان مبنی بر گذر اتوبان از خروجی پل کلل تا شهدای گمنام آبپخش در مسیر فعلی و در طرف دیگر مسیر گذر اتوبان تا مجاورت جایگاه سی‌ان‌جی شهر آبپخش و سپس الحاق به مسیر طراحی شده مورد موافقت همه حاضران در جلسه قرار گرفت.

با تمام توان از حق شهروندان آبپخشی دفاع می‌کنیم



وی ادامه داد: خواسته مردم آبپخش دغدغه شورا و تحقق آن وظیفه شورای اسلامی شهر آبپخش است و با تمام توان از حقوق شهروندان آبپخشی دفاع خواهیم کرد و از تمام پتانسیل‌ها برای دستیابی به نتیجه مطلوب بهره خواهیم برد.

رضایی اضافه کرد: حضور شهروندان آبپخشی در تمامی جلسات که با پیگیری‌های شورای شهر صورت پذیرفته و در اکثر جلسات شهروندان آبپخشی پا به پای مسئولان و اعضای شورای اسلامی شهر نظرات و راهکارهای خود که در رفع این مشکلات اثرگذار بوده را بیان کرده‌اند.

مسئول کمیسیون عمرانی شورای اسلامی شهر‌ آبپخش نیز در این نشست بیان داشت: دفاع از حقوق مردم وظیفه‌ای مقدس بر گردن شورای اسلامی شهر آبپخش است و در مکاتباتی که با مسئولان و مدیران ارشد استانی و شهرستانی داشته‌ایم اعلام کرده‌ایم در دفاع از حقوق شهروندان آبپخشی کوتاه نمی‌آییم.

محمد افتخاری اضافه کرد: در ماه‌های گذشته همواره مسائل متعددی پیرامون مسیر بزرگراه آبپخش مطرح بوده و شورای اسلامی شهر آبپخش همواره با بررسی موارد مذکور به پیگیری آنها پرداخته است.

وی ادامه داد: احیای بافت قدیم شهر و احداث مسیر جدید از کنار شهر از پیشنهادات کارشناسی شده شورای اسلامی شهر آبپخش است که به مسئولان ذی‌صلاح در این امر بیان کرده‌ایم.

افتخاری تصریح کرد: هیچ‌گاه خود را جدا از مردم نمی‌دانیم و همواره کوشیده‌ایم که به خواسته‌های ایشان جامه عمل بپوشانیم و از ایشان انتظار داریم در این مسیر در کنار ما حضور فعال و سازنده ایفا کنند.

مسیر فعلی اتوبان نتیجه‌ای جز انزوای آبپخش نخواهد داشت



نماینده نخل‌داران بخش آب‌پخش نیز در این نشست اظهار داشت: یکی از شهرهای همجوار در ماه‌های اخیر به طور فعال تحرکاتی علیه آبپخش آغاز کرده و اظهارات اخیر یکی از اعضای شورای اسلامی این شهر دست‌های پشت پرده در انزوای شهر آبپخش را برای همگان آشکار کرده است.

حسن فریبرزی اضافه کرد: فعالیت‌های رسانه‌ای پاسخ مسئولان را به دنبال خواهد داشت و همانگونه که شهرهای همجوار مطالب خود را از طریق نشریات و رسانه‌ها مطرح می‌کنند شهروندان و مسئولان آبپخشی نیز باید از طریق فضای رسانه‌ای خوبی که در شهر آبپخش وجود دارد خواسته‌ها و دغدغه‌های خویش را مطرح کنند.

وی با بیان اینکه باید در ارتباط با برخی موارد قانونی در مسیر اتوبان آبپخش بازنگری صورت پذیرد، افزود: بر اساس قانون در ساخت‌ و سازها بستر و حریم رودخانه باید حفظ شود و به صراحت بیان شده که هر گونه احداث ساختمان و راه‌سازی در بستر رودخانه‌ها ممنوع است و از مسئولان ارشد استان بوشهر می‌خواهیم به این مساله مهم توجه داشته باشند.

این شهروند آبپخشی یادآور شد: احترام به تصمیم مسئولان استان از مواردی است که همواره مورد توجه شهروندان آبپخشی بوده و تنها خواسته ما شهروندان آبپخشی از مدیران اجرایی استان توجه به خواسته مردم و جلوگیری از محرومیت جمعیت شهر آبپخش از نعمتی است که چندین دهه از آن بهره‌مند بوده و از این طریق امرار و معاش داشته‌اند، است.

فریبرزی گفت: بر خلاف اظهارات مطرح شده امکان گسترش شهر به سمت مسیر مورد نظر در طرح مجری طرح وجود ندارد و بنابر نقشه تفصیلی شهر و حریم رودخانه به هیچ وجه امکان گسترش شهر آبپخش از سمت مشرق وجود ندارد.

لزوم توجه به مساحل زیست‌محیطی برای احداث اتوبان



یکی از شهروندان آب‌پخشی نیز در این نشست اظهار داشت: تغییر و تقویت در تیم مذاکره کننده شهر آبپخش از مهم‌ترین اقداماتی است که در این راستا باید صورت پذیرد و افراد کارشناس و آگاه باید وارد امر شوند و حضور کارشناسان راه‌سازی، جغرافیا، شهرسازی و ... در این نشست‌ها ضروری به نظر می‌رسد.

حسن صمصامی اضافه کرد: سفر تیرماه ریاست جمهور و هیئت دولت که طبق آنچه در رسانه‌های استان منتشر شده است در تیرماه سال جاری برگزار می‌شود فرصت مناسبی برای تحقق نتیجه خواسته شهروندان آبپخشی است و باید از این فرصت برای حصول نتیجه دلخواه استفاده کنیم.

وی با اشاره به گفته‌های یکی از مسئولان شهر همجوار در ارتباط با ضایع‌ شدن حقوق آن شهر تصریح کرد: راه بوشهر به خوزستان ثروتی است که سال‌های سال در اختیار مردم شریف آبپخش بوده، چگونه انتظار دارید به راحتی از آن بگذریم و آن را از دست دهیم.

صمصامی تصریح کرد: قطع جاده از آبپخش به معنای انزوای کامل اقتصادی شهر آبپخش است و از جنبه‌های اقتصادی، مهاجرپذیری و ... این شهر را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

تعداد زیادی از شهروندان و صاحب‌نظران آبپخشی در این نشست به بیان دغدغه‌ها و مشکلات مردم پیرامون مشکل بزرگراه آبپخش پرداختند و خواستار جدیت شورا و مدیران و مسئولان اجرایی استان در این رابطه شدند.