فتح الله دهکردی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت آبهای زیرزمینی اظهار کرد: از منابع آبهای زیرزمینی در حدود یک میلیارد و 290 میلیون متر مکعب تا کنون برای 103 هزار هکتار اراضی تخصیص داده شده است.

وی تصریح کرد: از این رقم در حال حاضر 70 تا 80 هزار هکتار از اراضی کشاورزی در حال کشت هستند اما میزان آب مصرفی آنها 1.5برابر بیشتر است.



دهکردی با اشاره به وضعیت اراضی تحت پوشش برداشت مستقیم از رودخانه های خوزستان، افزود: در این اراضی با وسعتی در حدود 462 هزار هکتار، به میزان هشت میلیارد و 583 میلیون متر مکعب آب برای مصارف مختلف تخصیص داده و پروانه صادر شده است.



وی گفت: از این محدوده در حال حاضر 380 هزار هکتار فعال و در حال کشت است.



معاون بهره برداری و حفاظت از منابع آب سازمان آب و برق خوزستان بیان کرد: در بخش شبکه های آبیاری در دست بهره برداری نیز بر اساس مطالعات در حدود 800 میلیارد و 100 میلیون متر مکعب آب تخصیص داده شده است.



وی با بیان اینکه این میزان آب برای 329 هزار هکتار اراضی است، تصریح کرد: در این دو مقوله تمام حجم قابل برنامه ریزی و پوشش بخش کشاورزی استان بیش از 16 میلیارد متر مکعب است.



دهکردی با اشاره به وضعیت شبکه های آبیاری که هنوز اجرا نشده و در دست مطالعه هستند، گفت: با توجه به شرایط موجود برای تامین نیاز این شبکه ها باید از محل صرفه جویی در بخش برداشت مستقیم آب از رودخانه ها و برداشت از شبکه های آبیاری استفاده کرد.



وی حجم آب مورد نیاز برای 164 هزار هکتار از شبکه های در دست اجرا را دو میلیارد و 526 میلیون متر مکعب عنوان کرد و افزود: برای طرحهای در دست مطالعه مربوط به 241 هزار هکتار از اراضی کشاورزی نیز در حدود دو میلیارد و 647 میلیون متر مکعب آب نیاز داریم.



دهکردی تصریح کرد: به این ترتیب برای شبکه های آبیاری در دست اجرا و در حال مطالعه در حدود پنج میلیارد و 100 میلیون متر مکعب آب مورد نیاز است.



معاون بهره برداری و حفاظت از منابع آب سازمان آب و برق خوزستان به اراضی تحت پوشش چاه ها اشاره کرد و گفت: برای این اراضی سرانه آب تخصیص داده شده برای هر هکتار 12 هزار و 500 متر مکعب در هکتار است. همچنین برای اراضی تحت پوشش تلمبه های سر رودخانه ها 18 هزار و 500 متر مکعب است.



وی سرانه شبکه های در دست بهره برداری را در این بخش 24 هزار و 600متر مکعب، شبکه های در دست اجرا را 15 هزار و 400 و شبکه های در دست مطالعه را 11 هزار هکتار عنوان کرد و گفت: بر این اساس میانگین مصرف هر هکتار 16 هزار و 800 متر مکعب است.



دهکردی تاکید کرد: با استفاده از روشهای نوین آبیاری و یا تغییر الگوی کشت و اصلاح میزان مصرف، می توان به راحتی از میزان آب تخصیص داده شده به بهترین نحو استفاده برد.