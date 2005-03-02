"سرنوشت" مينو فرشچي به زودي پايان مي يابد

مينو فرشچي، فيلمنامه نويس سينما و تلويزيون در گفت و گو با خبرنگار تلويزيوني





"مهر"، ضمن تاييد اين خبر گفت: اين مجموعه نخستين سريال روتين شبانه است كه با موضوعي جدي ارايه مي شود و محور اصلي آن حول يك خانواده است و حوادثي كه براي افراد مختلف اين خانواده اتفاق مي افتد در بستر زماني و تاريخي متفاوتي به وقوع مي پيوندد و دوره زماني پيش از انقلاب تا سال هاي اخير را در بر مي گيرد.وي خاطر نشان كرد: هر قسمت از اين مجموعه در مدت زماني حدود 30 دقيقه به وقوع مي پيوندد و به عقيده من چون قصه از جذابيت برخوردار است و تداوم آن به گونه اي است كه بيننده براي تماشاي اين سريال خود را نيازمند تماشاي قسمت هاي بعدي مي بيند، مخاطب خود را پيدا خواهد كرد.فرشچي درباره زمان و چگونگي ساخت اين اثر يادآور شد: فيلمنامه اثر تا پايان امسال به پايان مي رسد و براي سال آينده جلوي دوربين خواهد رفت. البته در حال حاضر هم شرايط فيلمنامه به گونه اي هست كه بتوان آن را به تصوير كشيد. چون بسياري از قسمت هاي آن آماده توليد است.مجموعه تلويزيوني " سرنوشت " به سفارش گروه فيلم و سريال شبكه دو سيما و تهيه كنندگي حسين مروي نوشته مي شود و مضمون داستان هم به مسايل اجتماعي مي پردازد كه در قالب يك داستان ملودرام و خانوادگي ارايه مي شود.متن اين سريال بر اساس رمان " آوار " نوشته گيتي ارجمند به نگارش در آمده است و بخش هاي مختلف زندگي يك دختر داستان را تشكيل مي دهد . عاشق شدن، ازدواج و بچه دار شدن قسمت هايي از زندگي او است. در اين داستان سن 20 سالگي دختر نقطه عطف وقايع زندگي او را تشكيل مي دهد.لازم به ذكر است قرار بود اين سريال پاييز امسال به كارگرداني حسن فتحي جلوي دوربين ببرد، اما فيلمنامه به موقع حاضر نشد و به دليل گرفتاري فتحي در پروژه هاي ديگر توليد، همكاري فتحي هم منتفي شد. اين سريال قرار است به وسيله حميد لبخنده توليد شود.