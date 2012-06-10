چین مقام اول تولیدعلم جهان را از آن خود کرد/ ایران در جایگاه بیستم

جعفر مهراد در گفتگو با خبرنگار مهر، آخرین آمار تولید علم ایران در 5 ماه اول سال 2012 میلادی را بر اساس پایگاه ISI اعلام کرد و گفت: در 5 ماه نخست سال میلادی جاری، جمهوری خلق چین با تولید 66301 مدرک در جایگاه اول تولید علم جهان نشسته و 74/15 درصد از تولیدات علمی جهان را تا این زمان به خود اختصاص داده است.

اسامی 10 کشور اول تولید کننده علم

سرپرست ISC افزود: در بین 10 کشور اول تولید کننده علم جهان یک کشور دیگر از آسیا یعنی ژاپن با تولید 27422 مدرک(51/6 درصد از کل تولیدات) رتبه 5 تولید علم جهان را به خود اختصاص داده است.

وی ادامه داد: مقام دوم تولید علم جهان به ایالات متحده آمریکا تعلق دارد. این کشور که تا این تاریخ 57/11 درصد کل تولید علم جهان را به خود اختصاص داده در مجموع 48715 مدرک شامل مقاله، مجله و مقاله کنفرانس ها را تولید کرده است.

به گفته این مقام مسئول، رتبه های سوم و چهارم به ترتیب به انگلستان و آلمان با 41683 و 39238 مدرک اختصاص دارد و سهم تولیدات علمی این دو کشور از کل تولید علم جهان به ترتیب 90/9 و 32/9 درصد است.

مهراد درباره سایر رتبه ها اظهار داشت: رتبه های ششم تا دهم به ترتیب به فرانسه، کانادا، ایتالیا، اسپانیا و استرالیا اختصاص دارد. سهم تولید این کشورها به ترتیب عبارتست از: 27422 مدرک(51/6 درصد)، 25309 مدرک(6 درصد)، 23163 مدرک(5/5 درصد)، 21081 مدرک(5 درصد)، 19767 مدرک(70/4 درصد).

جایگاه 20 تولید علم؛ سهم ایران

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، با بیان اینکه در فاصله رتبه های 11 تا 20 کشورهای نوظهور علمی مانند کره جنوبی، هندوستان، برزیل، تایوان، ترکیه و ایران مشاهده می شوند، درباره ایران و ترکیه گفت: ایران با تولید 8201 (904/1 درصد) جایگاه بیستم جهان را کسب کرده و جایگاه ترکیه در تولید علم در 5 ماه اول سال میلادی 17 بوده و این کشور با تولید 8858 مدرک 102/2 درصد از کل تولیدات علمی جهان را به خود اختصاص داده است. همچنین، کشورهای سوئد و روسیه که در رتبه های 18 و 19 تولید علم قرار گرفته اند به ترتیب 8630 و 8451 مدرک را تولید کرده اند.

رتبه های علمی سایر کشورها در تولید علم

مهراد ادامه داد: بعد از رتبه بیستم که به جمهوری اسلامی ایران تعلق دارد، در فاصله رتبه های 21 تا 25 می توان به کشورهایی مانند بلژیک، لهستان، دانمارک، اتریش و رژیم اشغالگر قدس اشاره کرد.

به گفته وی، کشورهای بسیار توسعه یافته ای مانند نروژ و فنلاند به مراتب با فاصله بیشتری از جمهوری اسلامی ایران قرار دارند به طوریکه دو کشور اخیر به ترتیب با 4181 و 4160 در رده های بیستم و سی ام تولید علم جهان نشسته اند.

رتبه های ایران در سالهای گذشته

رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری خاطرنشان کرد: نکته حائز اهمیت در این بخش از تولیدات علمی ایران و سایر کشورهای جهان آن است که گرچه ایران در 5 ماه اول سال 2012 میلادی تنها 8021 مدرک تولید کرده، اما باید توجه داشته باشیم که میزان تولیدات علمی ایران در سال های 2006 و 2007 رقمی در حدود 8 تا 9 هزار مدرک است.

وی ادامه داد: مقایسه این دو آمار نشان می دهد که ایران در عرض این 5 سال بر اثر سیاست های موثر و اثربخش دولت و توجه ویژه وزارت علوم و وزارت بهداشت در تشویق دانشمندان به نشر آثار علمی بیشتر خاصه مرتبط با تولیدات علمی کاربردی گام های بزرگی برداشته که آثار این سیاست ها را در آمارهایی که ارائه شده به وضوح مشاهده می کنیم.

تولیدات علمی ایران به زبان فارسی

این مقام مسئول، با یادآوری این موضوع که تا چند سال اخیر سهم دانشمندان جمهوری اسلامی ایران در عرصه تولیدات علمی رقمی برابر با یک درصد از کل تولیدات علم جهان بوده، اظهار داشت: در حالیکه اکنون در عرض 5 ماه اول سال میلادی رقم مزبور به 904/1 درصد بالغ شده است.

سرپرست پایگاه ISC خاطرنشان کرد: رقمی که بیان شد تنها بخشی از تولیدات دانشمندان و پژوهشگران ایران است که مقالات خود را در نشریات معتبر بین المللی منتشر می کنند. سهم دیگر این دانشمندان در تولید مقالات علمی به زبان فارسی است که آن نیز در نشریات علمی پژوهشی و علمی ترویجی به چاپ می رسند.

مهراد یادآوری کرد که محاسبه تولیدات علمی فارسی با استفاده از پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) صورت می گیرد و این پایگاه مسئول ثبت و نمایه سازی نشریات معتبر علمی کشور است.